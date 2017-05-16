Японська принцеса Мако вийде заміж за колишнього однокурсника і стане простолюдинкою

Принцеса Мако, внучка імператора Японії, виходить заміж за любителя океану, який вміє кататися на лижах, грати на скрипці і готувати, повідомляє ABC News із посиланням на організацію громадського телерадіомовлення NHK TV.

Агентство Імператорського двору відмовилося підтвердити повідомлення у вівторок.

Кей Комуро, чоловік, який завоював серце принцеси, був студентом у Міжнародному християнському університеті в Токіо, який закінчила 25-літня Мако, інформує NHK.

Вони познайомилися в ресторані в Токіо близько п'яти років тому на вечірці, де обговорювалося навчання за кордоном, і зустрічалися кілька разів на місяць останнім часом. Комуро працював «принцом моря» з метою сприяти розвитку туризму на японських пляжах, йдеться в повідомленні.

Жінки не можуть посісти трон у Японії. Першим у черзі, щоб обійняти престол, є дядько Мако, престолонаслідник Нарухіто, після нього – батько принцеси і її молодший брат. Після того, як Мако вийде заміж, вона більше не буде принцесою і стане простолюдинкою. Але процес підготовки до весілля, ймовірно, займе якийсь час, і буде наповнений ритуалами, що характерно для церемоній одруження в Японії, особливо королівських, повідомляє ABC News.

Спочатку буде оголошення, що є еквівалентом заручин, а потім визначать дату шлюбу, і пара офіційно доповість імператорові й імператриці. NHK стверджує, що принцеса вже познайомило Комуро зі своїми батьками, і вони одобрили її вибір.

На відміну від королівської родини у Великобританії та інших європейських країнах, імператор Японії і його сім'я, як правило, ізольовані від громадськості, хоча бувають за кордоном і з'являються на культурних заходах. 83-літній імператор Акіхіто висловив бажання відмовитися від престолу минулого року, і Японія готує законодавство спеціально для того, щоб він міг це зробити, інформує ABC News.

Дивіться також: Керамічний "диво-сад" одного із найвидатніших світових скульпторів з України