Путін хоче від Трампа угоди щодо України на умовах, які вигідні лише Москві - The Wall Street Journal

Мінські угоди трактують уряд України та сепаратистів підтримуваних Росією, як морально рівних

Дональд Трамп стверджує, що він розпізнає погану угоду, коли бачить її, а Володимир Путін пропонує йому таку щодо України, пише видання The Wall Street Journal. Таке значення має ескалація насильства на Сході України з боку підтримуваних Кремлем бойовиків, яка призвела до чи не найгірших боїв із часу вторгнення Путіна в Україну в 2014-му, пише WSJ.

Примітка: Цього тижня дане видання опублікувало новину про буцімто скасування НАТО зустрічі із представниками України з питання системи протиракетної оборони через побоювання реакції Росії. Пізніше у самому НАТО заперечили інформацію поширену виданням. Спростована Альянcом стаття також містила інформацію про те, що у Пентагоні буцімто побоюються, що президент США Дональд Трамп може повністю, або частково згорнути систему протиракетного попередження та оборони ПРО, яку США розгорнули у Європі.

Київський уряд стверджує, що сепаратисти використовують ракети «Град» і важку артилерію. Путін зі свого боку - звинувачує українські сили в тому самому. Ця ситуація вказує на один із основних недоліків так званих «Мінських угод-2»: сторони, що воюють, трактуються ними як морально рівні, наголошує видання.

Угода, якої Москва хоче від Трампа вигідна передусім їй самій: вона дозволила б Путіну мати вільні руки на порозі НАТО взамін на кроки, які він мав зробити в будь-якому разі

Угоди, переговори щодо яких вели Ангела Меркель і Франсуа Олланд за підтримки адміністрації Обами, не взяли до уваги того, що Москва є агресором у той час, як Київ намагається відвоювати суверенну територію. Ескалація Росії цього тижня ще більше дискредитує «Мінські угоди-2», які і так були дипломатичною фікцією для більшості людей поза Відомством федерального канцлера Німеччини, підкреслює The Wall Street Journal.

Путін є майстром стратегічної непередбачуваності, але він може намагатися консолідувати свої територіальні надбання у Східній Україні напередодні «грандіозної операції» з Вашингтоном, що може передбачати скасування санкцій, які стосуються України, взамін на співпрацю Москви в інших сферах, як, наприклад, тероризм і ядерне обеззброєння, припускає видання.



Трамп натякав на можливість угоди з Пуітним в різних інтерв’ю. Проблема в тому, що вона дозволила б Путіну мати вільні руки на порозі НАТО взамін на кроки, які він мав зробити в будь-якому разі. Угода також могла б створити прецедент, що Москва має право зневажати суверенні європейські землі, а тоді відкупитися від наслідків, підкреслює WSJ.

Обама та Путін не змголи досягнути угоди у Сирії - ну хіба це новина? Обама не має природного таланту укладати вигідні угоди. Він укладає лише невигідні

Дональд Трамп ще до початку своєї президентської кампанії виступав із критикою зовнішньої політики США стосовно Росії, заявляючи, що Москва користується слабкістю Вашингтона та особисто Обами.

У березні 2014-го року Трамп ретвітнув повідомлення одного із користувачів Twitter наступного змісту:

"Перемога Трампа у 2016-му році - єдиний спосіб зупнити занепад Заходу. Єдиний чоловік, який би міг дати раду Путіну у США - це Дональд Трамп".

"Трамп знає, як досягати результату. У нього є характер, який потрібен, щоб висловлюватись прямо. З Путіним він впорається краще, ніж будь-хто інший", - цю думку одного із користувачів Twitter Трамп ретвітнув у 2015-му році.

Трамп також особисто критикував Барака Обаму за буцімто нездатність досягнути вигідної для США угоди із Росією щодо Сирії.

"Обама та Путін не змголи досягнути угоди у Сирії - ну хіба це новина? Обама не має природного таланту укладати вигідні угоди. Він укладає лише невигідні", - твітував Трамп у вересні.

В світлі останніх подій в Україні та відсутності чіткого розуміння зовнішньополітичних орієнтирів адміністрації Доональда Трампа, у редакції The Wall Street Journal звернули увагу на заяву посла США в ОО Ніккі Гейлі, яка у четвер відзначила, що «жахлива ситуація у Східній Україні вимагає чіткого та сильного звинувачення дій Росії».

У The Wall Street Journal переконані, що Адміністрація Трампа може реалізувати цю ідею шляхом співпраці з тими республіканцями та демократами на Капітолійському пагорбі, які бажають посилити санкції. Скасування санкцій без змін у поведінці з боку Москви – це те, що зробив би попередник Трампа, на думку редакції.

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