Трамп про зустріч із розвідниками США: Росія жодним чином не вплинула на результат виборів

Безпека Америки буде моїм пріоритетом номер один

Обраний президент Дональд Трамп оприлюднив у п'ятницю заяву щодо брифінгу, проведеного для нього співробітниками розвідки, про роль Росії у президентських виборах 2016 року:

"У мене була конструктивна зустріч і розмова з керівництвом розвідувального співтовариства сьогодні. Я маю величезну повагу до роботи та служби чоловіків та жінок розвідувальної спільноти на користь нашої великої нації", - йдеться у заяві.

Ми повинні рішуче боротися і зупинити кібератаки

"У той час, як Росія, Китай, інші країни, а також групи та люди зовні послідовно намагаються прорватися через кіберінфраструктуру наших державних установ, підприємств і організацій, у тому числі Національного демократичного комітету, не було абсолютно жодного впливу на результат виборів, включаючи той факт, що не було взагалі втручання у машини для голосування".

Не було абсолютно жодного впливу на результат виборів, включаючи той факт, що не було взагалі втручання у машини для голосування

"Незалежно від того, чи це наш уряд, організації, асоціації або підприємства, ми повинні рішуче боротися і зупинити кібератаки. Я призначу команду, яка надасть мені план дій протягом 90 днів з моменту вступу на посаду. Методи, інструменти та тактики, які ми використовуємо, щоб тримати Америку в безпеці, не повинні бути предметом публічного обговорення, яке могло би зіграти на руку тим, хто прагне заподіяти нам шкоду. Через два тижні від сьогодні я даватиму присягу, і безпека Америки буде моїм пріоритетом номер один».

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