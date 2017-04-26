На Заході СБУ звинуватили у корупції та висміяли через рейд у Dragon Capital

Рейд СБУ в офісі інвестиційної компанії Dragon Capital може негативно позначитись на іміджі України. На це вказують коментарі західних експертів та коментаторів.
"Як можна очікувати, що міжнародні інвестори вкладатимуть значні кошти в Україну, якщо СБУ проводить рейд проти провідного інвестиційного банку?", - запитує, серед інших, Мелінда Гарінґ з аналітичного центру Atlantic Council.
Як відомо, у середу СБУ провела обшуки у компанії Dragon Capital через нібито нелегальне використання програмного забезпечення. Правоохоронці заявили, що у компанії використовували заборонене шпигунське програмне забезпечення російського виробництва.
Як можна очікувати, що міжнародні інвестори вкладатимуть значні кошти в Україну, якщо СБУ проводить рейд проти провідного інвестиційного банку?
У самій компанії відзначили, як повідомляє ЄП, що обшуки СБУ стосувалися програми контролю робочого часу працівників компанії, яка була визнана "спеціальним технічним засобом негласного отримання інформації" на підставі експертного висновку, зробленого в рамках кримінального провадження.
Через брак інформації про причини та обставини рейду, оглядачі та експерти активно спекулюють з приводу його причин та наслідків для держави.
"Новини інвестиційного клімату в Україні: правоохоронці провели рейд в штабквартирі найбільшого інвестиційного банку Dragon Capital через буцімто використання російського програмного забезпечення", - твітує сьогодні Дмітрі Закс, кореспондент агенції новин AFP.
"Dragon Capital став об'єктом рейду через використання "нелегального програмного забезпечення". Наскільки я розумію, в СБУ всі ліцензії на програме забезпечення у порядку... Рейд закінчився, але хвиля позитивного PR про Україну, мабуть, ін", - твітує британський економіст Тімоті Еш.
Dragon Capital викриває корупційні оборудки, а СБУ це повально корумпована агенція
"Ганьба! Служба безпеки провела рейд у Dragon Capital - провідному інвестиційному банку України", - твітує економіст Андерс Аслунд з аналітичного центру Atlantic Council.
"Dragon Capital викриває корупційні оборудки, а СБУ це повально корумпована агенція", - також заявив у Twitter економіст.
"Я знайомий із поняттям обмеженої раціональності (стосується ухвалення рішень в умовах браку інформації), але не можу зрозуміти, чому правоохоронці взялись за інестиційний фонд, який підтримує реформи, і тим самим завдали репутаційної шкоди Україні", - твітує англомовний експерт з питань України Євген Воробйов.
"У голову не вкладається. Dragon Capital перебуває на передньому краю покращення корпоративного управління та стандартів відповідності у своїх компаніях", - твітує Ерік Карл Гонц, менеджер програм Євразії у Center for International Private Enterprise (США).
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