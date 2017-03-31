Безпекова ситуація на Донбасі погіршилася – Столтенберґ на засіданні Комісії Україна-НАТО

У Брюсселі проходить засідання Комісії Україна-НАТО
Агресивні дії Росії продовжують загрожувати незалежності та територіальній цілісності України, а обмежений прогрес у Мінському процесі непокоїть представників НАТО, - заявив генеральний секретар Північноатлантичного союзу Єнс Столтенберґ.
«НАТО турбує обмежений прогрес у виконанні Мінських угод для досягнення мирного врегулювання конфлікту на сході України. На жаль, з часу нашого останнього засідання у грудні минулого року, ситуація з безпекою на сході України погіршилася», – заявив генсекретар НАТО, відкриваючи засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.
Як повідомляє Радіо Свобода, водночас, Столтенберґ зауважив, що на засіданні комісії буде обговорюватися прогрес реформування в Україні та буде «акцентовано увагу на процесі політичної та практичної підтримки України».
Керівник НАТО перед зустріччю міністрів закордонних справ 28 держав-союзниць зауважував, що представники Альянсу закликали Москву скористатися своїм значним впливом на бойовиків для того, щоб примусити їх виконувати свої зобов’язання в Мінському процесі в повному обсязі.
«Держави-союзниці НАТО одноголосно заявляють: ми не визнаємо та не визнаватимемо російської незаконної анексії Криму», – додав генсек Північноатлантичного альянсу.
Напередодні Столтенберґ заявляв, що протягом засідання Комісії Україна-НАТО з боку держав-союзниць має бути надісланий сигнал незмінної підтримки України з боку Північноатлантичного союзу на тлі російської агресії. Іншими темами засідання мають бути ситуація в сфері безпеки, прогрес реформ України та подальша політична й практична підтримка НАТО, адресована Києву.
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