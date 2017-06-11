Іран та Туреччина допомагатимуть харчами Катару

Іран надіслав принаймні чотири літаки з харчовою допомогою Катару та оголосив, що має намір продовжувати надсилати допомогу після того, як залежна від імпорту країна опинилась в ізоляції. Про це повідомляє державне інформаційне агентство.

Туреччина також пообіцяла харчову допомогу Катару, де може виникнути дефіцит харчів після того, як Саудівська Аравія закрила кордон, через яких Катар імпортував більшість продуктів харчування.

Минулого тижня Саудівська Аравія, Обєднані Арабські Емірати, Бахрейн та Єгипет розірвали дипломатичні відносини з Катаром через звитнувачення у підтримці ним тероризму. Катар звинувачення називає безпідставними. Різкій критиці піддав Катар і президент США Дональд Трамп.

Щоб довести свою непричетність до тероризму Катар найняв юридичну фірму колишнього генерального прокурора США за адміністрації Джорджа Буша молодшого Джона Ешкрофта. За 2 з половиною мільйони фірма Ешкрофта має провести повний аудит діяльності Катару, направленої на припинення фінансування тероризму. Очікується, що Ешкрофт особисто очолить роботу своєї фірми, яка полягатиме у «оцінці, підтвердженні та посиленні у разі необхідності дій клієнта, направлених на припинення фінансування тероризму та відмивання грошей». Про це йдеться у документах, направлених у Міністерство Юстиції США.