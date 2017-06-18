Дональд Трамп скасував лише частину "абсолютно односторонньої" угоди з Кубою

Дональд Трамп у п'ятницю оголосив про часткове скасування політики попередньої адміністрації щодо Куби.

Так, зокрема, президент оголосив про відновлення певних обмежень на туристичні поїздки та ділові операції. Попри жорсткі висловлювання у бік кубинської влади, Дональд Трамп повністю зберіг дипломатичні відносини із Кубою. Офіційна Гавана вважає, що зміна політики Білого Дому зруйнує прогрес, якого вдалося досягнути двом країнам за попередньої адміністрації.

Наскільки радикальний крок чинного президента розбирався?

"Тепер, коли я ваш президент, Америка почне викривати злочини режиму Кастро і підтримає кубинський народ у його боротьбі за свободу". Цими словами президент заморозив дворічні зусилля Барака Обами у напрямку нормалізації відносин між двома країнами.

"Ми не будемо скасовувати санкції проти кубинського режиму допоки всі політичні в'язні не будуть звільнені, свободи в усіх її проявах перестануть порушуватися, політичні партії не будуть належним чином легалізовані і країна не проведе вільні міжнародно-контрольовані вибори"- додав президлент США.

Попри те, що він оголосив про скасування ‘’абсолютно односторонньої угоди з Кубою’’, ключові аспекти домовленостей, ініційованих адміністрацією Обами залишаються: дипломатичні відносини розірвані не будуть та й посольства в Гавані та Вашингтоні залишаються відкритими. Щоправда з’явились певні обмеження на в’їзд туристів зі США або ж підприємців, які б хотіли інвестувати в Кубу. Проте і тут не так все закрито, як здається на перший погляд.​

"Подорожі обмежені, проте ж не заборонені. Бізнес відносини також обмежуються усього деякими кубинськими підприємствами, проте теж не заборонені,"- каже експерт із американо-кубинських відносин, ​професор Американського університету у Вашингтоні Вільям Ліоґранд.

Він попереджає, що дії Трампа наврядчи поліпшать ситуацію у сфері прав людини на острові. "Коли відносини були поганими, кубинці дійсно були пригнічені із так би мовити оборонним менталітетом. В результаті був обмежений політичний простір, усунуті критики та противники режиму. Тому я й боюся що теперішня політика буде так само шкідливою."

Іншими жертвами можуть стати кубинські бізнесмени, які почали непогано заробляти на туризмі зі США.​

"Якщо обмежити в’їзд для американських громадян на Кубу, то це безпосередньо вплине на сектор малого бізнесу, в якому залучено більшість кубинців", каже Ендрю Отазо, представник Групи із вивчення Куби.

На політику Трампа щодо Куби, в значній мірі, вплинули двоє консервативних законодавців із штату Флорида: сенатор Марко Рубіо та конгресмен Маріо Діас-Балартом: ​"Дякую, президенте Трамп за виконання ваших зобов’язань. Ви нас не зрадили."

Скасувати американсько-кубинські угоди часів Обами Трамп обіцяв ще протягом передвиборчої кампанії. На виборах Трамп переміг у Флориді із мінімальним відривом.