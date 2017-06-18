Пізно ввечері в суботу були знайдені тіла всіх сімох моряків есмінця USS Fitzgerald, які загинули при зіткненні з філіппінським контейнеровозом ACX Crystal біля японського узбережжя вранці того ж дня. Рятівники витягли їх тіла з уламків судна.

"Важко уявити, через що довелося пройти цій команді рятівників, що їм довелось подолати. Я дуже пишаюсь їх сміливістю та відданістю",-розповідає Джозеф Окойн Віце-адмірал морського флоту США.

Загалом же на борту есмінця було 285 членів екіпажу, у каютах, які були затоплені під час зіткнення перебували 116 моряків.

На прес-конференції віце-адмірал Окойн висловив співчуття родинам загиблих, додаючи, що повні дані про кількість затонулих та їх імена Пентагон оприлюднить лише після того, як будуть повідомлені їх родини.

Відтак, залишається відповісти на питання, що було причиною зіткнення есмінця вагою у дев’ять тисяч тон та великогабаритного контейнеровоза. За даними кількох морських трекерів, торговельне судно розвернулось на 180 градусів за близько півгодини до зіткнення.

"Це два дуже сучасні та високооснащені судна. Вони повинні були побачити один одного", - Стівен Ґеньярд полковник у відставці.

Нині вантажне судно, яке плило під філіппінським прапором перебуває у Токійській верфі, офіційні особи приступили до допитів членів екіпажу щодо обставин зіткнення. Одна з версій слідчих – професійна недбалість. USS Fitzgerald якому завдано серйозної шкоди, повернувся в порт. За оцінками фахівців, в експлуатацію він повернеться не раніше ніж через рік. Експерти кажуть, це велика втрата для 7-го американського флоту.

USS Fitzgerald один зі сучасних та високооснащених суден американського морського флоту, каже Ґеньярд. "Він має спеціальний радар та ракетну систему, які можуть у повітрі перехопити будь-яку ракету Північної Кореї, випущену у напрямку Південної Кореї, Японії чи будь-якої американської бази в регіоні."

Президент Трамп у себе в Твіттері висловив співчуття родинам загиблих.

Думки та молитви з моряками судна USS Fitzgerald​ та їхніми родинами. Дякую нашим японським союзникам за їх допомогу.

​Японський прем’єр-міністр Шінзо Абе в неділю надіслав листа президента Трампу, в якому висловив "глибокий жаль" з приводу трагедії.​