Чи може Трамп зупинити російські санкції екзотичним "кишеньковим вето"? Пояснюємо як діє система вето в США

Після того, як обидві палати Конгресу переважною більшістю голосів схвалили законопроект про посилення санкцій проти Росії, спостерігачі очікують рішення президента Трампа стосовно майбутньої долі законопроекту.

Які правові можливості є у президента Трампа, якщо він вирішить виступити проти законопроекту - дослідив «Голос Америки».

Згідно з Конституцією США, президент має повноваження накласти вето (regular veto), повернувши законопроект з зауваженнями до тієї палати Конгресу, яка його ініціювала протягом десяти робочих днів з дня його подання президенту. Конгрес може подолати таке вето двома третинами голосів, провівши голосування в обох палатах, роз'яснює Міністерство юстиції США.

Якщо ж в цей час не проводиться сесія обох палат Конгресу, зазвичай Конгрес призначає відповідальну особу для отримання повідомлень про вето. Це – практика, яка проводиться десятиріччями, щоб убезпечитись від ситуації, коли повідомлення про вето неможливо доставити до Конгресу, бо в такому разі у президента з’являється право "кишенькового вето" (pocket veto - покласти законопроект до кишені). Конгрес не має права долати "кишенькове вето" і законопроект втрачає силу.

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Навколо права "кишенькового вето" точаться тривалі суперечки між Конгресом та президентом. Очевидно, що президентам подобається ідея кишенькового вето, так як його не можна подолати. Однак, право такого вето настає за двох умов: Конгрес має знаходитись у відпустці а також має бути відсутня можливість повернути заветований законопроект до Конгресу.

37 з 44 президентів США користувались правом вето, яке накладалось 2572 разів з 1789 року. З цієї кількості 58,6% були звичайними вето, а 41,5% - "кишеньковими вето", йдеться в інформаційному повідомленні Конгресу.

"Кишенькове вето" намагались використати президенти Джордж Буш та Барак Обама. Хоча президент Буш і застосував "кишенькове вето" до двох законів, користуючись міжсесійною перервою Конгресу, однак, Конгрес вирішив, що ці закони вступили в дію автоматично через те, що їх не було повернуто до законодавців у рамках процедури звичайного вето.

Президент Обама також безуспішно використовував "кишенькове вето" по відношенню до закнопроектів зі зміни клімату, однак, через позицію Конгресу, Обама використав право звичайного вето на ці ж законопроекти, щоб «не було сумніву в тому, що законопроект заветовано».

Так як законопроект про посилення російських санкцій було прийнято якраз перед відпусткою в Конгресі, деякі аналітики припускають, що президент Трамп може вдатись до "кишенькового вето", щоб його заблокувати. Однак, через неоднозначність правової практики з цього питання в США, таке вето може спіткати доля аналогічного заходу президента Буша, коли законопроекти було введено в дію автоматично.

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