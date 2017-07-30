Росія висилає 755 працівників американських дипломатичних місій

Президент Росії Володимир Путін заявив, що до 1 вересня Росію залишать 755 працівників американських дипмісій. Про це Путін заявив в інтерв’ю державному телеканалу «Росія-1». Ця міра є відповіддю на прийняття Конгресом у п’ятницю закону щодо санкцій проти Росії.

«Ми чекали достатньо довго, що можливо, щось зміниться на краще. Ми мали таку надію, що ситуація зміниться, але зважаючи на все, якщо ситуація і зміниться, це буде не скоро», - сказав президент Путін. Щодо додаткових мір він додав, що в разі потреби, Росія може розглянути і інші варіанти відповіді, втім, зазначив, що наразі він проти того.

У цей же час заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков у неділю жорстко розкритикував Конгрес США за прийняття останнього законопроекту щодо санкцій проти Росії та пригрозив, що Москва вдасться до відплатних дій.

В інтерв’ю каналу ABC він назвав закон назвав «дивним та неприйнятним», додавши, що його прийняття є «останньою краплею».

«Якщо США вирішать далі рухатись у напрямку погіршення, ми відповімо. Ми відповімо подібним чином. Ми відплатимо», - сказав Рябков в програмі "This Week".

Рябков підтвердив, що об’єкти нерухомості будуть забрані у відповідь на прийняття закону щодо санкцій, втім відмовився сказати, до яких ще кроків Росії готова вдатися, якщо США продовжуватиме на них тиснути.

«В нашому розпорядженні є величезний запас інструментів. З мого боку було б смішно зараз почати припускати? Що може, а чого може не статися», - сказав Рябков.