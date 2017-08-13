Генерал Данфорд обговорить північнокорейську загрозу з лідерами Південної Кореї

Глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Джозеф Данфорд прибув на Корейський півострів напередодні спільних американо-південнокорейських навчань, які можуть привести до подальшого посиленню напруженості між Вашингтоном та Північною Кореєю.

Напередодні генерал Данфорд заявив, що мета його візиту в регіон - заспокоїти союзників, Південну Корею і Японію, при одночасному зміцненні відносин з китайськими військовими, щоб уникнути будь-яких прорахунків.

Високопосадовці США з питань національної безпеки кажуть, що військова конфронтація з північною Кореєю не є неминучою, хоча вірогідність військових дій, додають вони, останнім часом зросла.

Директор ЦРУ Майк Помпео в неділю в інтервю каналу Fox News сказав, що не виключає, що Північна Корея здійснить ще один запуск балістичної ракети. Радник президента Трампа з питань національної безпеки Макмастер в інтервю каналу ABC заявив, що США «не ближче до війни, ніж тиждень тому, але ближче, ніж були 10 ороків тому».

Генерал Данфорд в свою чергу запевняє, що головним завданням військових є підтримка дипломатичних і економічних зусиль адміністрації з денуклеаризації Корейського півострова при паралельній розробці військових варіантів дій, на випадок якщо ця кампанія не призведе до успіху. «Ми всі хочемо вибратися з цієї ситуації, уникнувши війни», - сказав Данфорд, підкресливши, що посідання Пхеньяном ядерної зброї, яка загрожує США і їх союзникам в регіоні, є «неприйнятним».

«Як військовий лідер, я повинен зробити все, щоб у президента були реальні військові варіанти, на випадок якщо кампанії з надання дипломатичного і економічного тиску проваляться», - додав він.

Данфорд прибув на авіабазу Осан в Південній Кореї ввечері в неділю. У понеділок він планує зустрітися з президентом країни Мун Чже Іном і своїм південнокорейським колегою. Після Південної Кореї він відвідає Китай і Японію.