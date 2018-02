Думки, висловлені в рубриці «Моя Америка», передають погляди самих авторів і не відображають позицію «Голосу Америки».

Are you salty about my playlist? («Тебе дратує моя музика?») – усміхаючись, питає знайомий подругу. Ми вп’ятьох сидимо у нього вдома й граємо у настільні ігри, їмо легкі снеки і п’ємо сидр, більше схожий на лимонад. Він з Каліфорнії, у Вашингтоні працює і знімає квартиру разом із ще двома хлопцями у модному серед молоді районі.

Господар цього game night вечора і ця його знайома – випускники Єльського університету, тож за розмовою вони згадують навчання. «Spanish department had some drama» («В іспанському департаменті кипіли пристрасті»), - згадували вони. У їхній мові було стільки несподіваних і соковитих ідіом, що я вирішила почати записувати ті, що сподобались мені найбільше.

За освітою я журналіст, не лінгвіст, тому не претендую на бездоганну грамотність цих словосполучень. Але це – жива мова, якою тут і користуються, принаймні, мої знайомі-колеги, носії англійської.

Найчастіше значення зворотів можна легко вгадати, хоча мені ніколи б навіть не спало на думку використати ці слова в такій комбінації.

I caught you right mid-bite – означає, що людину заскочили зненацька, перебили буквально на пів-укусі.

Same old stuff, тобто «все по-старому», - це проста відповідь на питання про те, що нового, якщо це просто small-talk, а не щире зацікавлення.

He knows this stuff! - «він знається на цьому». При чому stuff – універсальне слово, яке можна вжити для характеристики буквально всього.

She nailed it - буквально «вона забила цвях», що дуже логічно значить «вона чудово впоралась».

To have a crush on someone, - як на мене, дуже вдалий спосіб сказати про легке відчуття закоханості.

Pain in the rear, - один з моїх улюблених евфемізмів – дослівно означає «біль у одному місці» та вживається, коли говорять про якусь триваючу проблему чи складного колегу.

Still in plastic, синонім до brand new, - кажуть про щось новісіньке, буквально ще в фабричному пакуванні.

He is golden, – аналог нашого «він у шоколаді».

Does that make any sense? Do you follow me? - «Чи це зрозуміло? Чи ти слідкуєш за думкою?» - перепитують, коли хочуть упевнитись, що до співрозмовника вдалось достукатись.

Her parents did really good on her – ще один варіант сказати, що «її добре виховали батьки».

She rains on your parade, - буквально «вона ллє дощ на твій парад», тобто «усю радість псує».

У своїй вимові спрощують все, що можливо, і це зрозуміло. Сказати про пластику носа «nose job» легше, ніж «rhinoplasty» чи «plastic surgery».

Коли американці зроблять манікюр, то скоріше скажуть: «I got my nails done», а не щось зі важковимовлюваним «manicure».

Про колесо, що спустило, скажуть flat tire, дослівно «плоска шина».

To bug smb. - «дратувати когось, надокучати», наче комар у темряві літньої ночі.

You chew off more than you can bite – «відкусити більше, ніж можеш проковтнути» - це ж взагалі інтуїтивно зрозуміло!

Американці постійно створюють нові слова. I’m longboarding home – почула я якось черговий неологізм від підлітка, який їхав на різновиді скейтборда - лонгборді.

Venmo me – каже подруга, кажучи про переказ грошей через однойменну програму.

Або от назвати людей, які ходять на концерти, одним лаконічним словом – concertgoers – це ж так просто!

Millenials – дуже точне визначення для «сучасного покоління» молоді, народженої приблизно між 1982 і 2004.

А ще знайомі навчили мене кількох висловів, значення яких я б не здогадалась.

Наприклад, fresh off the boat – так у трохи образливому тоні кажуть про вихідців з Азії, які нещодавно приїхали до США.

А от new off the boat – це вже про англійців, які приїхали в Америку, й не має негативного відтінку.

Слово loaded має два переносні значення – «п’яний» і «при грошах».

Інші побутові слова, які я до Америки не чула, а тепер здаються цілком природніми: garments та apparel – синоніми до одягу, blinds – жалюзі, comforter – ковдра. Glasses – називають окуляри, навіть якщо зроблені із пластику, й навіть склянки, навіть якщо вони теж не зі скла, а звичайні пластмассові. Seasoning – спеціальне слово, що об’єднує сіль, спеції, приправи, трави. Ще не варто плутати pantry – комора, і pastry – кондитерські вироби.

І ще дві поради з моїх особистих спостережень. Домашні улюбленці в американці ніколи не it, не «середній рід», домашні коти-собаки – лише «він» чи «вона». А ще не гребуйте прийменниками – prepositions і postpositions. Бо наприклад, американці не забудуть сказати «out» у словосполученнях «check it out!» («подивись!») або «it is nice out there» («там гарно»).

Американська англійська - дуже різноманітна й значною мірою залежить від соціального прошарку, освіти, етнічного походження, віку мовців і, звісно, регіону. Мої спостереження переважно базуються на освіченій молоді зі Східного узбережжя. А які цікаві ідіоми ви почули у США чи від американців?

