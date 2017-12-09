Пенс їде на Близький Схід, проте зустрічі з лідерами палестинців навряд чи відбудуться

За повідомленням, голова Палестинської автономії Махмуд Аббас не зустрінеться з віце-президентом США під час майбутнього візиту Майка Пенса на Близький Схід.

Міністр закордонних справ ПА Ріяд аль-Малікі повідомив у суботу, що між американськими та палестинськими чиновниками не буде жодних зустрічей чи розмов під час візиту віце-президента.

Малікі зробив таку заяву перед початком засідання у Каїрі Ліги арабських держав. Учасники обговорювали рішення президента Трампа визнати Єрусалим ізраїльською столицею. Таким чином, зазначив він, завершилася роль США як мирного посередника на Близькому Сході.

«Ми шукатимемо нового посередника серед наших арабських братів і міжнародного співтовариства, - посередника, який може допомогти нам у пошуках врегулювання ситуації за умови мирного співіснування двох держав», - сказав Малікі у розмові з кореспондентами у Каїрі.

Втім помічник Аббаса сказав, що «США перетнули всі червоні лінії своїм рішенням щодо Єрусалиму».

Керівництво ФАТХ («Руху за звільнення Палестини») заявило в інтерв’ю AFP, що віце-президентові Пенсу «не раді в Палестині».

Очікується, що американський віце-президент відвідає Близький Схід перед Різдвом, 25 грудня.

Президент Трамп заявив у Вашингтоні 6 грудня, що «настав час офіційно визнати Єрусалим столицею Ізраїлю». Трамп доручив Державному департаментові США розпочати підготовку до переведення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалима.

Як кажуть експерти, у тому числі і державний секретар Рекс Тіллерсон, це може зайняти від трьох до чотирьох років.

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