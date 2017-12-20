Час-Тайм. Перспективи миротворчої місії на Донбасі – оцінки експертів

В ефірі Час-Тайм. Напередодні візиту Фріланд до України, міністр закордонних справ Канади обговорила питання миротворчої місії ООН на Донбасі із держсекретарем США. Через вихід Росії з СЦКК, цивільні залишились в пастці під обстрілами на Донбасі – Держдеп США. Майбутнє миротворчої місії на Донбасі стане однією з головних тем зустрічі Волкера та Суркова у січні. Обговорити питання запропонувала американська сторона. Низка експертів у Вашингтоні скептичні щодо можливості втілення ідеї з миротворцями. Європейська комісія готується запровадити санкції проти Польщі через порушення норм верховенства права. Наскільки це ймовірно і чи варто непокоїтися Україні? Конгрес проголосував за найрадикальнішу реформу податкового законодавства США за минулі 30 років.