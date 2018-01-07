Трамп та його помічники розкритикували скандальну книгу «Вогонь і лють»

Президент США Дональд Трамп і його помічники в неділю презирливо висловилися з приводу нової книги, що містить деталі про хаотичний перший рік перебування президента на посаді і де сам він зображується як людина, інтелектуально не підходяща на роль лідера Сполучених Штатів.

«Мені довелося мати справу з фейковими новинами з першого дня, коли я оголосив, що буду балотуватися в президенти, - написав Трамп в Твіттері. - Тепер мені доведеться мати справу з фейковою книгою, написаною зовсім дискредитованим автором ».

Йдеться про книгу «Вогонь і лють: всередині Білого дому Трампа» (Fire and Fury: Inside the Trump White House) журналіста Майкла Вульфа, що надійшла в продаж у п'ятницю. Книга, заснована на 200 інтерв'ю з Трампом і багатьма його соратників, описує Білий дім, як недієздатну структуру.

Трамп заявив, що близько 30 років тому іншому республіканському президенту, Рональду Рейгану, довелося зіткнутися з публікаціями, які ставили під сумнів його розумові здібності, і йому вдалося «впоратися з цим». «У мене теж вийде!» - запевнив президент в Твіттері.

Радник Трампа з політичних питань Стівен Міллер розкритикував колишнього головного стратега Трампа Стівена Беннона за опубліковані в книзі заяви про те, що старший син Трампа Дональд Трамп-молодший, зять президента і нинішній ключовий радник Білого дому Джаред Кушнер, а також колишній керівник передвиборного штабу Пол Манафорт повелися «по-зрадницькому» і «непатріотично», коли в розпал передвиборної кампанії зустрілися з росіянами, які стверджували, що мають у своєму розпорядженні компрометуючу інформацію про суперника Трампа Гілларі Клінтон.

Виступаючи на каналі CNN, Міллер охарактеризував Беннон, як «роздратовану, мстиву людину», чиї «гротескні коментарі абсолютно відірвані від реальності». За словами Міллера, «весь апарат Білого дому вкрай розчарований його заявами» в книзі.

Міллер назвав книгу «гротескним вигадкою» і звинуватив CNN в «анті-трампівскій істерії».

«Насправді президент є політичним генієм», - наводить агентство Reuters слова Міллера, який звинуватив ведучого CNN Джейка Теппер в зарозумілості і «зневажливому» відношенні.

«Не можу зрозуміти, чому ви нападаєте на мене», - відповів Теппер, закинувши Міллеру «підлесливість». Ведучий попросив співрозмовника «заспокоїтися», після чого перервав інтерв'ю. «Думаю, що ми витратили достатньо часу моїх глядачів», - сказав Теппер, завершуючи інтерв'ю.

Незабаром після цього Трамп написав в «Твіттері»: «Джейк Теппер з CNN - Фейкові новини тільки що був знищений в ході інтерв'ю зі Стівеном Міллером з адміністрації Трампа. Подивіться на ненависть і несправедливість цього прислужника з CNN!»

Два інших представника адміністрації Трампа, посол США в ООН Ніккі Гейлі і директор ЦРУ Майк Помпео, виступаючи в недільних ток-шоу, також підтримали роботу Трампа.

Гейлі заявила АВС News, що, ґрунтуючись на своїх щотижневих візитах в Білий дім, вона може сказати, що «ніхто не проявляє неповаги до президента». Помпео заявив, виступаючи на каналі Fox News: «Я спостерігав, як він сприймає інформацію, яку доносить до нього розвідка, і трансформує її в політику, яка приносить величезну користь Америці».

Беннон не заперечував приписуваних йому цитат в книзі Вульфа, але в неділю висловив деяке співчуття з приводу своєї ролі у цій справі. Він заявив інформаційному сайту Axios: «Дональд Трамп-молодший - патріот і хороша людина. Він невпинно захищає свого батька і той порядок, яка допомогла розгорнути нашу країну».

Після відходу з Білого дому Беннон повернувся до роботи в Breitbart News - сайті правих, який виражає націоналістичні погляди. Він заявив, що продовжує підтримувати Трампа. «Я непохитно підтримую президента і його порядок, - заявив Беннон. - Я демонструю це щодня в своїх радіопередачах, на сторінках Breitbart News, і в своїх виступах від Токіо і Гонконгу до Арізони і Алабами.

Трамп заявив, що «санкціонував нульовий доступ» Вульфа в Білий дім для роботи над книгою. Вульф, однак, в інтерв’ю каналу NBC сказав, що президент особисто, хоча і з небажанням, дозволив йому ходити коридорами Білого дому і проводити інтерв'ю з співробітниками.

До неділі книга «Вогонь і лють» стала головним бестселером інтернет-магазину Amazon.