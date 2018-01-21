Шість українців загинули внаслідок атаки на готель в Кабулі - Клімкін

За даними МЗС України, громадяни України є серед загиблих внаслідок вчорашнього нападу на готель у Кабулі.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив про шість загиблих: "Доповів Президенту про загибель 6 громадян України внаслідок нападу на готель в Кабулі. Працюємо з правоохоронними органами Афганістану, щоб з’ясувати обставини цього терористичного акту."

Раніше директор Департаменту консульської служби МЗС України, начальник Управління консульського забезпечення Кирилич Василь повідомив про це у Твіттері: "У Кабулі внаслідок нападу терористів на готель загинув громадянин України. Консул України вилітає до Кабула. Необхідні оперативні та скоординовані дії на місці трагедії."

"Є небезпека, що українців серед загиблих може бути більше. Ведеться постійна робота з владою на місцях", - написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

20 січня на готель Intercontinental у Кабулі було здійснено напад. Облога готелю тривала майже 14 годин. "Талібан" взяв на себе відповідальність за атаку. Інформаційне агентство AP повідомляє про 18 загиблих.

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