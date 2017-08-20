Меттіс задоволений процесом розробки нової стратегії щодо Афганістану

Міністр оборони США Джим Меттіс висловив задоволення процесом розробки нової стратегії щодо Афганістану адміністрацією Трампа, але не став вдаватися в деталі. Виступаючи в столиці Йорданії Аммані, Меттіс сказав, що не говоритиме про цю політику, поки Білий дім не зробить офіційного оголошення.

Після того, як президент Трамп зустрівся зі своїми помічниками з національної безпеки в п’ятницю в резиденції Кемп-Дейвід для обговорення варіантів стратегії США в Афганістані, Білий дім повідомив, що не було прийнято жодного рішення відносно можливості відправки додаткових американських солдат в Афганістан. Однак, в суботу президент написав у Твіттері: «Провів важливий день в Кемп-Дейвіді з нашими талановитими генералами і військовими лідерами. Прийнято безліч рішень, в тому числі по Афганістану». Президент не навів жодних подробиць.

Прес-секретар Трампа Сара Гакабі Сандерс заявила в п'ятницю, що нова стратегія буде «захищати інтереси Америки» в Південній Азії, зазначивши, що її деталі будуть оголошені пізніше.

Офіційні особи в адміністрації повідомили агентству Reuters, що президента повинні були ознайомити зі всіма опціями стратегії відносно американського контингенту в Афганістані: від повного виведення військ до незначного їх збільшення.

Представник керівництва США, виступаючи на умовах анонімності, повідомив агентству Reuters, що радники Трампа з національної безпеки підтримують збільшення військового контингенту в Афганістані на 3000-5000 чоловік і виступають за тіснішу співпрацю з афганськими силами для ведення бойових дій.

Сенатор-демократ Тім Кейн заявив, що законодавці почекають, поки адміністрація Трампа сформулює стратегію щодо Афганістану, перш ніж приймати рішення про чисельність контингенту.

«Говорити про чисельність військ зараз - це ставити віз попереду коня, - сказав Кейн, виступаючи в програмі" Обличчям до нації "на телеканалі CBS. - Головне питання: якою є наша стратегія? Коли ви викладете стратегію, питання про чисельність військ вирішиться сам собою ».

Ведучий демократ у сенатському Комітеті з міжнародних відносин Бен Кардін заявив в програмі Fox News Sunday, що буде виступати проти збільшення контингенту.

За оцінками США, урядові війська контролюють менше 60 відсотків території Афганістану. За інші райони йде боротьба, або вони знаходяться під контролем бойовиків.