Пакистан робить односторонні кроки щодо безпеки на кордоні з Афганістаном

Пакистан говорить, що вважає за необхідне побудувати огорожу вздовж свого довгого кордону з Афганістаном, частково через брак співпраці з владою в Кабулі. Прикордонний регіон з давніх пір є джерелом нестабільності, де озброєні групи, терористи та контрабандисти використовують віддалену гірську територію як прикриття.

Пакистан заявляє, що зараз він вдається до кроків в односторонньому порядку, щоб поліпшити безпеку в регіоні та збільшити моніторинг мільйонів афганських біженців, що живуть у Пакистані.

Афганістан виступає проти планів встановити огорожу на кордоні, оскільки він оскаржує демаркацію кордону, проведену ще колишніми британськими правителями Індійського субконтиненту. Афганські лідери також звинувачують військовослужбовців Пакистану та його розвідувальне управління ISI в тому, що вони допомагають бойовикам-талібам та їх союзнику мережі Гаккані підтримувати повстання в Афганістані. Ці звинувачення мають довгу історію у напружених двосторонніх відносинах. Пакистанський проект побудови паркану на кордоні підсилив цю напругу.

Виступаючи на міжнародній конференції в Ісламабаді на цьому тижні, представник армії генерал-майор Асіф Гафур заявив, що вздовж кордону розгорнуто понад 200 000 військовослужбовців та встановлено майже 1000 контрольних постів, тоді як афганська сторона втримує трохи більше 200 форпостів.

У результаті цього значна частина кордону, майже 2600 кілометрів, залишилася без контролю, через що неможливо контролювати нелегальний транскордонний рух, поскаржився він.

Ісламабад відкидає багаторічні афганські претензії щодо кордону між двома країнами. Чиновники також заперечують, що Пакистан підтримує афганських повстанців, заявляючи, що звинувачення є спробою кабульського уряду відвернути увагу від своїх внутрішніх проблем та проблем безпеки.

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