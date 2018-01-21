У США пройшли масові марші за права жінок

У суботу в американських містах пройшли "Марші жінок".

Жінки вийшли на мітинги, щоб закликати до рівноправ'я в оплаті праці та охороні здоров'я, засудити сексуальні домагання, а також заохотити жінок балотуватися на посади в уряді.

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо заявив, що у марші за права жінок на Мангеттені взяли участь більше, ніж 120,000 протестуючих.

Як і рік тому, «Марш жінок» пройшов у суботу в низці міст США: в Філадельфії, Лос-Анджелесі, Чикаго, Денвері, Колорадо, Шарлотті, Палм-Біч та інших.

У Вашингтоні марш цього року виявився менш людним, ніж торіч.

"Марш жінок"-2018 відбувся у день першої річниці інавгурації президента Дональда Трампа. Та багато з демонстрантів у суботу висловили невдоволення Трампом у вигляді відповідних плакатів та одягу.

Президент США Трамп відреагував у Твіттері: "По всій нашій чудовій країні гарна погода, це прекрасний день для того, щоб жінки пройшли маршем. Йдіть туди, щоб відсвяткувати історичні віхи та безпрецедентні економічні успіхи та створення багатства, яке відбулося за останні 12 місяців. Найменше жіноче безробіття за 18 років!"

Рік тому "Марш жінок" відбувся відразу після інавгурації Дональда Трампа. Під час "Маршу жінок" у 2017 році лунали відверті заклики до опозиції політиці президента США Дональда Трампа з питань імміграції, екології та прав жінок.

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