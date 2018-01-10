Жінки виборюють незалежність України, і їх історії варто поширювати - Марсі Каптур про Ноздровську

"Мене глибоко засмутило вбивство Ірини Ноздровської", - написала у Twitter американський законодавець Марсі Каптур.

"Українські жінки відіграють неабияку роль в боротьбі за незалежне майбутнє країни і за справедливість. Ми маємо поширювати їх історії і підтримувати їх", - йдеться в заяві співголови «Українського кокусу» - групи підтримки України в Палаті представників Конгресу США.

Марсі Каптур вже неодноразово привертала увагу політиків в США до ситуації в Україні.

Зокрема, виступаючи в Конгресі в листопаді 2017 року, Каптур присвятила свою промову "жертвам вбивств, пов’язаних з Кремлем" в Україні і вшанувала пам’ять Аміни Окуєвої.

Раніше, заяву стосовно загибелі Ноздровської поширило і посольство США в Україні.

"Ми шоковані та засмучені через смерть активістки Ірини Ноздровської. Наші найглибші співчуття її друзям та родині. Винуваті мають бути притягнені до правосуддя", - йдеться в заяві посольства в Twitter.

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