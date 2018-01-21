Голівудська актриса прогулялася у пуховику українського бренду

Відома актриса Джуліанна Мур була помічена у пуховику українського бренду "ienki_ienki" під час прогулянки Нью-Йорком.

Фотографія Джуліанни Мур у курточці "ienki_ienki" з'явилася в Інстаграмі компанії.

Подібний пуховик на сайті бренду коштує 1,080 євро.

Джуліанна Мур - не єдина американська зірка, що вдягнула пуховик цього українського бренду. Раніше компанія "ienki_ienki" публікувала фотографію американської акторки та моделі Кортні Кардашіан також у чорному пуховику бренду.

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