Уперше українська команда змагається на чемпіонаті світу з авторського морозива

Матеріал входить до серії «Українці – історії успіху».

Уперше Україна бере участь у чемпіонаті світу з авторського морозива, фінал якого урочисто відкрився в суботу в італійському містечку Ріміні та триватиме чотири дні. Країну представляє команда з київської студії морозива Gelarty.

Заявки на участь у чемпіонаті подавали 109 команд із 16 країн світу. Хоча українська команда подала заявку за чотири місяці до його старту, в той час як у всіх інших команд було два роки на підготовку, її обрали однією з 12 найкращих, які пройшли у фінал.

Серед завдань, які стоять перед учасниками – зробити фігуру з карамелі висотою 1 метр 20 сантиметрів, на якій представити чотири десерти з різних видів шоколадного морозива, а також приготувати морозиво з невідомих наперед інгредієнтів.

Українську команду з п’яти людей очолює українець із псевдонімом Массімо Джеларті, засновник студії морозива Gelarty. Заклад відомий своїми кулінарними експериментами: шеф-кухарі готують з морозива піцу та суші, а також доповнюють ним салати, закуски, перші й основні страви.

Массімо Джеларті вирішив відкрити власну студію морозива після того, як глибоко розчарувався в індустрії:

«Ми перевинайшли морозиво: відновили стародавню технологію і повністю відмовилися від синтетичних компонентів. Ми готуємо морозиво виключно з натуральних інгредієнтів і заморожуємо просто на очах у гостей. Я відтворив суть морозива — короткого моменту найвищого задоволення, який не може і не повинен місяцями лежати в холодильнику».

Шеф-кухарі Gelarty змішують натуральні інгредієнти на очах у гостя, а роли з морозива готують просто на крижаному столі.

«Я завжди мріяв зробити таке морозиво, щоб хотілося спробувати всі сорти до єдиного, – розповідає Массімо Джеларті. – Я вірю, що морозиво – це особлива магія, і щоразу готуючи нове, відчуваю себе чарівником у власному шоу».

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