Фільм про Україну режисерки з діаспори здобув нагороду в Лос-Анджелесі

Матеріал входить до серії «Українці – історії успіху».

Фільм американської режисерки українського походження Роксі (Роксолани) Топорович Julia Blue здобув грант від Women in Film, повідомляють американські ЗМІ. Стрічку відібрали, разом із 15-ма іншими, з 370 претендентів із 22 країн. «Джулію Блу» відзначено в категорії «Розповідний художній фільм».

Роксі Топорович розповідає історію про кохання між волонтеркою із Західної України та військовим АТО із Східної України з посттравматичним синдромом. У 2014-му режисерка відвідала Майдан, після цього вирішила переїхати на рік в Україну. Україна, яку вона побачила, дуже відрізнялась від тієї країни, про яку їй розповідали батьки в українській діаспорі. Так народилась ідея створити сучасну історію про українців, які переживають часи війни.

«Фільм піднімає питання посттравматичного синдрому, – розповіла Роксі Топорович в інтерв’ю «Голосу Америки». – Він про людей, які змушені залишити Україну в пошуках роботи, освіти. Це спроба передати це, наскільки можливо, через образи двох людей, які є сучасними, такими собі хіпі. Це позитивна історія сильних, молодих, сучасних людей у віці 20 з чимось».

Women in Film (WIF) – це неприбуткова організація в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, яка відстоює і просуває кар’єри жінок, що працюють у кіновиробництві та суміжних сферах. Ціль організації – досягти гендерної рівності та трансформувати культуру.

Гранти WIF видаються щороку, щоб допомогти завершити фільми, які перебувають у процесі виробництва та призначені для жінок або розповідають про них. Переможців обирає спеціальне журі, яке також складається з жінок із кіноіндустрії.

«Одним із способів досягнення гендерного паритету, – зазначила виконавча директорка організації WIF Кірстен Шеффер виданню ScreenDaily, – є забезпечення того, щоб жінки-кінематографістки мали ресурси, необхідні їм для відмінної роботи. Women In Film надзвичайно пишаються тим, що впродовж 31 року ми дозволили талановитим кінорежисерам завершити свої фільми і показати свої чудові історії світові».

Переможців вшанують на національному американському кінофестивалі «Санденс», повідомляє ScreenDaily.

Нагадаємо, минулого року Роксі Топорович отримала престижну нагороду незалежного американського кіно Gotham Independent Film Awards. Топорович перемогла в номінації «Жінка-режисер у центрі уваги» та грошовий грант Live the Dream/«Живи мрією» на суму 20 тисяч доларів від Calvin Klein.

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