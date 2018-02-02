Як США впливатимуть на Росію – розказав глава Пентагону Полтораку

Міністр Оборони США Джим Маттіс заявив, що США активно домагатимуться виконання Росією Мінських угод. Під час зустрічі у Вашингтоні із міністром оборони України Степаном Полтораком Джим Матіс сказав що США покладаються в першу чергу на дипломатію.

Джим Маттіс, глава Пентагону:

"Ми застосовуємо дипломатію у спробі домогтися, щоб Росія виконувала Мінські угоди. І ми будемо продовжувати ці зусилля через наш Державний департамент. Ми активно задіяні, і це той напрямок, яким ми обираємо."

​Глава оборонного відомства України подякував США за підтримку.

Степан Полторак, міністр оборони України:

"Справді, США є дуже важливим стратегічним партнером для України. Сполучені Штати з початку агресії Росії проти України були одними з перших, хто став на захист і підтримав нас, став на захист України і підтримав нас у прагненні відстояти свою територіальну цілісність. Ви підтримали нас в нашому прагненні побудувати демократичну країну, яка була б інтегрована в сім'ю європейських демократичних країн."

Міністр оборони України Степан Полторак перебуває у Вашингтоні із офіційним візитом. Серед тем обговорення з керівництвом Пентагону питання та терміни надання України протитанкових ракетних комплексів «Джавеліни». Минулого тижня Степан Полторак заявив, що знатиме строки поставок зброї після зустрічі із міністром оборони США 2 лютого.

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