Пентагон вважає загрози від Росії та Китаю більшими за тероризм

Загроза, яка надходить від держав на кшталт Росії та Китаю, а не тероризм, відтепер є в центрі стратегії з національної безпеки США. Про це заявив глава Пентагону Джим Маттіс, представляючи нову стратегію нацбезпеки країни в університеті Джонса Гопкінса в Балтиморі.

"Ми і надалі вестимо кампанію боротьби з тероризмом, але змагання могутніх держав, а не тероризм - відтепер головний фокус національної безпеки Сполучених Штатів", - наголосив Маттіс.

"Ми зіштовхнулися із зростаючою небезпекою, яка іде від двох не схожих між собою ревізіоністських держав – Росії і Китаю. Ці нації хочуть створити світ відповідно до їхніх авторитарних моделей, накладаючи право вето на економічні, дипломатичні і безпекові рішення інших країн", - сказав голова Пентагону.

"Якщо ви кинете нам виклик, це буде ваш найдовший і найгірший день, - додав він, наголосивши, - працюйте з нашими дипломатами, бо ви не хочете воювати проти американських військових".

Маттіс закликав Конгрес надавати адекватне фінансування для збройних сил і утримуватись від "нерозбірливих і автоматичних обмежень" федерального бюджету США.

Серед головних напрямків розвитку оборони держави Маттіс назвав збільшення бойових потужностей, укріплення традиційних військових союзів і створення нових, а також реформування Міністерства оборони. "Мир з позиції сили", - так охрестив стратегію загалом Маттіс.

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