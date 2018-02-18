65 осіб загинули внаслідок падіння іранського літака

Раніше авіакомпанія Aseman Airlines повідомляла про 66 загиблих, але згідно з пізнішими повідомленням одного з пасажирів на борту не було.

Пасажирський літак ATR 72 авіакомпанії Aseman Airlines впав 18 лютого поблизу іранського міста Семиром у провінції Ісфаган.

За даними іранської агенції Tasnim, літак виконував рейс зі столиці країни Тегерана до міста Ясудж на південному заході країни. Літак зник із радарів через 20 хвилин після зльоту.

Червоний Півмісяць Ірану відправив своїх співробітників до місця катастрофи, але погода була поганою, і вертольоти не могли здійснити посадку на місце падіння літака.

В результаті десятиліть міжнародних санкцій Іран володіє застарілим флотом комерційних авіаліній, і кількість аварій в останні роки збільшилася.

Після угоди про ядерну програму Ірану, досягнутого в 2015 році, Іран підписав угоду з компаніями Airbus і Boeing про закупівлю нових літаків.