Німеччина: члени Соціал-демократичної партії підтримали коаліцію з Меркель

У Німеччині більшість членів Соціал-демократичної партії підтримали вступ у «велику коаліцію» з християнськими демократами канцлера Анґели Меркель.

Результати внутрішньопартійного голосування були оголошені 4 березня в Берліні. Близько двох третин членів СДП проголосували за вступ до коаліції.

Таким чином, вже в найближчі тижні в Німеччині може бути сформований новий кабінет – через близько півроку після парламентських виборів.

Меркель привітала рішення. «Вітаю СДП із цим чітким результатом і очікую продовження спільної праці на благо нашої країни», – цитує Меркель її політична сила у Twitter.

Християнські демократи і соціал-демократи раніше вже домовилися про основні параметри нового кабінету. Канцлером залишиться Анґела Меркель. Посади міністрів закордонних справ і фінансів займуть соціал-демократи.

СДПН, яка зазнала поразки на виборах, довго відмовлялася від переговорів про коаліцію з Меркель, однак вони все ж почалися після провалу спроб християнських демократів сформувати коаліцію з іншими партіями. Після рішення керівництва соціал-демократів почати переговори популярність партії, за опитуваннями, впала. Частина активу партії агітувала за відхід в опозицію, однак керівництву вдалося переконати більшість членів партії залишитися в коаліції.

Парламент Німеччини, як очікують, збереться наступного тижня для обрання Меркель канцлером.

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