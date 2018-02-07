Коаліційна угода в Німеччині засуджує дії Росії в Криму і на Донбасі

Канцлер Німеччини Анґела Меркель і Мартін Шульц досягли в середу угоду про створення коаліційного уряду. Щоб покласти край багатомісячній кризі в країні, канцлер була змушена погодитись на передачу партнерам із Соціал-демократичної партії важливе Міністерство фінансів.

Тепер центристсько-ліва Соціал-демократична партія мусить здобути підтримку з боку своїх скептичних членів для схвалення угоди з очоленою Меркель Християнсько-демократичною партією, пише видання Associated Press.

Коаліційна угода, сказала Меркель, може бути «основою доброго і стабільного уряду, який потрібен нашій країні, і багато людей у світі розраховують на нас».

Німеччина вже побила рекорд у післявоєнний період, якщо йдеться про час, що минув від виборів 24 вересня минулого року. До складення присяги новим урядом ще потрібно кілька тижнів.

У цей час Меркель очолює тимчасовий уряд, який не може вдатися до більших ініціатив або відігравати значну роль у Європейському Союзі, в якому поки що провідну роль відіграє президент Франції Еммануель Макрон.

Голова Соціал-демократичної партії і колишній президент Європейського парламенту Мартін Шульц заявив, що після досягнення угоди Німеччина повернеться до активної і провідної ролі в ЄС. Згідно з угодою, Німеччина також платитиме більше до бюджету ЄС.

Угоду ще мусять схвалити понад 460 тисяч членів СДП, що займе кілька тижнів. Багато соціал-демократів скептично наставлені до угоди після катастрофічних результатів минулих виборів. Якщо більшість членів партії скажуть ні, коаліція не може бути створена. Це може довести навіть до нових виборів.

Напередодні виборів у вересні Шульц обіцяв перейти до опозиції, але в листопаді змінив думку, коли зусилля Меркель створити коаліцію з двома меншими партіями не принесли результатів.

Соціал-демократи, за всіма ознаками, очолюватимуть міністерства закордонних справ, праці і фінансів. Якщо коаліційний уряд таки буде створений, тоді ультраправа партія Альтернатива для Німеччини залишиться найбільшою опозиційною партією.

В коаліційні угоді соціал-демократів з християнськими демократами говориться також про Україні. Вони підтримали ідею відновлення територіальної цілісності України і заявили, що сприятимуть мирному врегулюванню конфлікту на Донбасі. Німеччина сприятиме стабільності в Україні і готова надати кошти для відбудови Донбасу.

Як повідомляє Deutsche Welle, Україна може розраховувати на отримання допомоги, якщо, відповідно до Мінських угод, відведе своє важке озброєння від лінії розмежування і встановить припинення вогню, за яким спостерігатиме місія ООН,

Київ не може припинити процес реформ, зокрема у сфері боротьби з корупцією.

Коаліційна угода засуджує дії Росії в Криму і на Донбасі. Німеччина продовжуватиме жорсткий курс проти Росії.

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