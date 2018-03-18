Сенатори-республіканці: Мюллер повинен довести «російське розслідування» до кінця

Сенатори-республіканці в неділю застерегли президента Дональда Трампа від звільнення спецпрокурора Мюллера, заявивши, що він повинен дати можливість його команді завершити свою роботу.

Напередодні Дональд Трамп виступив з новими нападками на ФБР і розслідування Мюллера після того, як в п'ятницю колишній заступник директора ФБР Ендрю Маккейб був звільнений за кілька днів до того, як він міг претендувати на повну пенсію.

Республіканський сенатор Джефф Флейк, який критикує Трампа, заявив, що останні коментарі президента створюють враження, що він хоче звільнити Мюллера.

«Я не знаю, якими є наміри щодо Мюллера, але здається, що справа рухається до цього, і я просто сподіваюся, що до цього не дійде, тому що цього не можна допустити. Ми в Конгресі цього прийняти не можемо», - заявив Флейк, виступаючи в програмі «Стан держави» на каналі CNN.

«Я розраховую на значну протидію в найближчі пару днів із закликами до президента не доводити до цього. Він не може довести до цього », - продовжив сенатор.

У серії твітів протягом вихідних президент Трамп звинуватив керівництво ФБР у брехні, корупції та зливі інформації. І знову назвав «російське розслідування» охотою на відьом.

У суботу особистий адвокат Трампа Джон Дауд закликав заступника міністра юстиції Рода Розенстайна, який курирує Мюллера, «припинити розслідування справи ймовірної змови з Росією, сфабрикованої начальником Маккейба Джеймсом Комі».

Сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем заявив, що дуже важливо, щоб Мюллеру дозволили безперешкодно продовжувати свою роботу, і багато республіканців поділяють цю думку.

«Мюллера можна звільнити тільки при наявності обґрунтованої причини. Я не бачу такої причини по відношенню до Мюллера. Я обіцяю американському народу, як республіканець, зробити все, щоб Мюллер міг продовжувати свою роботу без будь-якого втручання », - сказав Ґрем.

«Як я вже говорив, якщо він [Трамп] спробує зробити це, це буде початком кінця його президентства, тому що це країна, в якій діє принцип верховенства закону», - сказав Ґрем.

Президента також розкритикували деякі республіканці за звільнення Маккейба. Останній вважає, що був звільнений через те, що підтвердив заяви Комі про те, що президент Трамп спробував натиснути на Комі та примусити його припинити «російське розслідування».

«Мені не подобається, як це сталося. Йому треба було дати допрацювати до кінця вихідних», - сказав сенатор Марко Рубіо в програмі NBC «Зустріч з пресою».