США наклали нові санкції на росіян з приводу їх втручання у вибори і кібератак

Сполучені Штати наклали санкції на 19 росіян і п’ять організацій, включно з розвідувальними службами, за втручання у президентські вибори 2016 року і кібератаки. Про це повідомило в четвер Міністерство фінансів США.

Міністр фінансів Стівен Мнучин заявив, що будуть додаткові санкції проти службовців російського уряду та олігархів за їх «дестабілізуючу діяльність». Мнучин не подав часових рамок щодо цих санкцій, які, за його словам, відріжуть доступ цих індивідуумів до американської фінансової системи.

«Адмінінстрація змагається з російською кібердіяльністю, включно із спробами втручатися в американські вибори, деструктивними кібератаками і втручанням, скерованим проти критично важливих інфраструктур», заявив міністр Мнучин.

Розвідувальні агентства США дійшли висновку, що Росія втручалася у президентську кампанію 2016 року, застосовуючи хакерські атаки і пропаганду, в зусиллях, які врешті решт включали спроби схилити вибори на користь президента Дональда Трампа. Росія заперечує, що вона втручалася у вибори.

Місяць тому спеціальний прокурор Роберт Мюллер висунув звинувачення проти 13 окремих росіян і трьох комапній, звинувачуючи їх в участі в кримінальній і шпигунській змові з метою таємно змінити результати компанії 2016 року. У звинувальному акті сказано, що ці росіяни виступали онлайн під іншими прізвищами і оприлюднювали інформацію для внесення розколу в суспільство, подорожували до Сполучених Штатів для збору розвідувальних даних і влаштовували політичні мітинги, прикидаючись американцями.

Нові санкції вкючають російських громадян і організації, повідомляє агентство Reuters.

Крім цього, нові санкції включають служби російської розвідки – Федеральну службу безпеки і Головне розвідувальне управління (ГРУ) та шістьох осіб, які працюють на ГРУ.

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