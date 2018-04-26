Сенат затвердив Майка Помпео на посаді державного секретаря США

Сенат США у повному складі у четвер затвердив Майка Помпео на посаді державного секретаря США.

Як зазначають аналітики, це може стати поштовхом до перегляду політики США стосовно Росії.

Помпео має зберегти і розвинути те, що Тіллерсон робив вірно, вважає дослідник американського центру Brookings Institution Майкл О’Ганлан. Будучи директором ЦРУ, Помпео мав можливість виступати з критикою, але не пропонувати власні ідеї.Тепер Помпео матиме можливість формулювати політику стосовно Росії та Китаю.