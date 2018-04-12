Помпео на слуханнях в Сенаті свідчитиме про загрозу, яку становить Росія

Кандидат президента Трампа на посаду державного секретаря заявить, що з «м'якою політикою» США стосовно Росії - покінчено



Майк Помпео дасть зрозуміти в четвер, що політика Вашингтона щодо Москви посилюється. Він наголосить, що адміністрація Трампа вважає, що Росія «становить загрозу нашій країні».



Згідно з витягами з його свідчень, які поширив Білий дім, він заявить про це на слуханнях в Сенатському комітету з міжнародних відносин, який має затвердити або відхилити його кандидатуру на посаду держсекретаря.



«Росія продовжує діяти агресивно, і в цьому їй допомагали роки м'якої політики щодо цієї агресії. Тепер з цим покінчено», - йдеться у витягах з письмових свідчень Помпео, опублікованих напередодні слухань.



У цих витягах Помпео не згадує про втручання Росії в хід виборів в США в 2016 році, але це питання, ймовірно, буде піднято законодавцями, деякі з яких звинувачують Трампа в нездатності проявити жорсткість до Росії у зв'язку з втручанням в американську виборчу систему.



Трамп висунув Помпео, колишнього республіканського конгресмена, на посаду глави американської дипломатії 13 березня, одночасно зі звільненням Рекса Тіллерсона, колишнього глави компанії Exxon Mobil.

Росія продовжує діяти агресивно, і в цьому їй допомагали роки м'якої політики щодо цієї агресії. Тепер з цим покінчено

У Трампа встановилися теплі стосунки з Помпео на нарадах в Білому домі в перший рік його роботи на посаді глави держави, і президент вважає, що Помпео дотримується схожих з ним поглядів на світ, на відміну від Тіллерсона, який іноді не погоджувався з Трампом.



У своїх свідченнях Помпео перерахує заходи, що вживаються адміністрацією щодо Росії, включаючи санкції та видворення 60 російських дипломатів в березні у зв'язку з отруєнням колишнього російського шпигуна в Великобританії, вину за яке покладають на Москву.



«Дії нинішньої адміністрації чітко дають зрозуміти, що Росія становить загрозу нашій країні в стратегії національної безпеки президента Трампа», - йдеться у свідченнях.



У той же час Помпео залишає відкритими двері для діалогу з Москвою для врегулювання розбіжностей.



«Наша дипломатична робота з Росією буде складною, але, як і в попередніх випадках протистояння з Москвою, вона повинна тривати», - скаже він.



Члени комітету Сенату з міжнародних відносин заявляють, що розпитуватимуть Помпео про стратегію адміністрації в Сирії, у відносинах з Росією, про ядерні амбіції Північної Кореї і про справи, пов'язані із зростаючим міжнародним впливом Китаю.



Помпео заявить, що ставки в роботі з ядерною програмою Північної Кореї високі, але висловить впевненість в здатності Трампа досягти угоди з Пхеньяном.



«Президент Трамп - це не та людина, яка буде грати в ігри за столом переговорів, як і я», - скаже він.



Торкаючись теми Ірану, Помпео засудить дії Тегерана на Близькому Сході і пообіцяє провести роботу з американськими союзниками щодо перегляду угоди, укладеної в 2015 році між Іраном і шістьма світовими державами - Великобританією, Китаєм, Францією, Німеччиною, Росією і США.



Помпео заявив, що, в разі своєчасного затвердження, він обговорить угоду з Іраном з союзниками на нараді міністрів країн «Великої сімки» та на саміті НАТО пізніше в квітні.



Помпео висловить незгоду з тими, хто вважає його «яструбом» і заявить, що війна завжди повинна бути крайнім заходом.



«Я б вважав за краще досягнення зовнішньополітичних цілей президента шляхом наполегливої дипломатичної роботи, а не шляхом відправки молодих чоловіків і жінок на війну», - заявить він.

Дивіться слухання в Сенаті, які Українська служба «Голосу Америки» передаватиме наживо з українським перекладом. Початок слухань: 16:30 за Києвом.

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