Спеціальні потреби

Мови
Попередній Наступний
Breaking News
США

Помпео на слуханнях в Сенаті свідчитиме про загрозу, яку становить Росія

  • Голос Америки
Майк Помпео

Кандидат президента Трампа на посаду державного секретаря заявить, що з «м'якою політикою» США стосовно Росії - покінчено


Майк Помпео дасть зрозуміти в четвер, що політика Вашингтона щодо Москви посилюється. Він наголосить, що адміністрація Трампа вважає, що Росія «становить загрозу нашій країні».

Згідно з витягами з його свідчень, які поширив Білий дім, він заявить про це на слуханнях в Сенатському комітету з міжнародних відносин, який має затвердити або відхилити його кандидатуру на посаду держсекретаря.

«Росія продовжує діяти агресивно, і в цьому їй допомагали роки м'якої політики щодо цієї агресії. Тепер з цим покінчено», - йдеться у витягах з письмових свідчень Помпео, опублікованих напередодні слухань.

У цих витягах Помпео не згадує про втручання Росії в хід виборів в США в 2016 році, але це питання, ймовірно, буде піднято законодавцями, деякі з яких звинувачують Трампа в нездатності проявити жорсткість до Росії у зв'язку з втручанням в американську виборчу систему.

Трамп висунув Помпео, колишнього республіканського конгресмена, на посаду глави американської дипломатії 13 березня, одночасно зі звільненням Рекса Тіллерсона, колишнього глави компанії Exxon Mobil.

Росія продовжує діяти агресивно, і в цьому їй допомагали роки м'якої політики щодо цієї агресії. Тепер з цим покінчено
Майк Помпео

У Трампа встановилися теплі стосунки з Помпео на нарадах в Білому домі в перший рік його роботи на посаді глави держави, і президент вважає, що Помпео дотримується схожих з ним поглядів на світ, на відміну від Тіллерсона, який іноді не погоджувався з Трампом.

У своїх свідченнях Помпео перерахує заходи, що вживаються адміністрацією щодо Росії, включаючи санкції та видворення 60 російських дипломатів в березні у зв'язку з отруєнням колишнього російського шпигуна в Великобританії, вину за яке покладають на Москву.

«Дії нинішньої адміністрації чітко дають зрозуміти, що Росія становить загрозу нашій країні в стратегії національної безпеки президента Трампа», - йдеться у свідченнях.

У той же час Помпео залишає відкритими двері для діалогу з Москвою для врегулювання розбіжностей.

«Наша дипломатична робота з Росією буде складною, але, як і в попередніх випадках протистояння з Москвою, вона повинна тривати», - скаже він.

Члени комітету Сенату з міжнародних відносин заявляють, що розпитуватимуть Помпео про стратегію адміністрації в Сирії, у відносинах з Росією, про ядерні амбіції Північної Кореї і про справи, пов'язані із зростаючим міжнародним впливом Китаю.

Помпео заявить, що ставки в роботі з ядерною програмою Північної Кореї високі, але висловить впевненість в здатності Трампа досягти угоди з Пхеньяном.

«Президент Трамп - це не та людина, яка буде грати в ігри за столом переговорів, як і я», - скаже він.

Торкаючись теми Ірану, Помпео засудить дії Тегерана на Близькому Сході і пообіцяє провести роботу з американськими союзниками щодо перегляду угоди, укладеної в 2015 році між Іраном і шістьма світовими державами - Великобританією, Китаєм, Францією, Німеччиною, Росією і США.

Помпео заявив, що, в разі своєчасного затвердження, він обговорить угоду з Іраном з союзниками на нараді міністрів країн «Великої сімки» та на саміті НАТО пізніше в квітні.

Помпео висловить незгоду з тими, хто вважає його «яструбом» і заявить, що війна завжди повинна бути крайнім заходом.

«Я б вважав за краще досягнення зовнішньополітичних цілей президента шляхом наполегливої дипломатичної роботи, а не шляхом відправки молодих чоловіків і жінок на війну», - заявить він.

Дивіться слухання в Сенаті, які Українська служба «Голосу Америки» передаватиме наживо з українським перекладом. Початок слухань: 16:30 за Києвом.

Дивіться також: Що кажуть експерти про нову доповідь Freedom House щодо України

Що кажуть експерти про нову доповідь Freedom House щодо України. Відео
Embed
Що кажуть експерти про нову доповідь Freedom House щодо України. Відео

No media source currently available

0:00 0:00:45 0:00
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG