Доля Помпео тепер у руках Сенату

Чи стане Майк Помео новим держсеком США рішатимуть під час голосування повного складу Сенату



Сенатський комітет з міжнародних відносин підтримав кандидатуру Майка Помпео, якого президент Трамп висунув на посаду державного секретаря.



Очікується, що до кінця цього тижня кандидатура Помпео буде схвалена і при голосуванні у повному складі Сенату.



Раніше в понеділок сенатор-республіканець Ренд Пол, який спочатку висловлювався проти кандидатури Майка Помпео, заявив, що змінив думку і тепер готовий підтримати її.



До понеділка повідомлялося, що всі десять сенаторів-демократів в Комітеті з міжнародних відносин, в який входить 21 законодавець, а також республіканець Ренд Пол не підтримують кандидатуру Помпео.



Однак зміна позиції Пола сприяло тому, що кандидатура Помпео була схвалена.

Президент Трамп раніше піддав демократів критиці, написавши в Twitter:

«Важко повірити, що обструкціоністи можуть проголосувати проти Майка Помпео на пост держсекретаря. Демократи не хочуть схвалювати на висунуті посади сотень добрих людей, включаючи посла в Німеччині ... Потрібно більше республіканців!»



Демократи наполягають на тому, що Майк Помпео не підходить для того, щоб очолити зовнішньополітичне відомство США, оскільки під час перебування конгресменом підтримував військові вирішення проблем, а не дипломатичні.



Голосування в Сенатському комітеті не вплине на номінацію. Три сенатори-демократи, які не є членами комітету, заявили, що приєднаються до республіканців під час голосування у повному складі Сенату щодо кандидатури Помпео.



«Я вважаю, що директор Помпео здатний просувати інтереси США і керувати Державним департаментом, і я підтримаю його кандидатуру», - заявив у понеділок сенатор-демократ Джо Доннеллі.



Нещодавно Трамп делегував Помпео в Пхеньян для зустрічі з північнокорейським лідером Кім Чен Ином напередодні саміту, на якому повинно обговорюватися питання денуклеаризації Корейського півострова.



«Йому (Помпео) довіряє президент», - заявив сенатор-республіканець Ламар Александер. - Це була найбільш підходяща кандидатура для переговорів в Північній Кореї. Ви б хотіли відправити того, кого в Північній Кореї вважають вухами президента Трампа, і саме Помпео є такою людиною».

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