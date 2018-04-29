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Держсекретар США зустрівся з королем Саудівської Аравії

Майк Помпео під час відвідин Саудівської Аравії

Новопризначений Державний секретар США Майк Помпео зустрівся з королем Саудівської Аравії Салманом бін Адбулазізом.

Помпео наголосив на важливості партнерства та спільної роботи країн із протидії загрозам миру та безпеки в регіоні, - повідомила речниця Держдепартаменту Гедер Науерт у Твіттері.

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Наразі Помпео перебуває із візитом у Саудівські Аравії, раніше написала Науерт.

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Майк Помпео – новий державний секретар США. Відео
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Майк Помпео – новий державний секретар США. Відео

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