Держсекретар США зустрівся з королем Саудівської Аравії

Новопризначений Державний секретар США Майк Помпео зустрівся з королем Саудівської Аравії Салманом бін Адбулазізом.
Помпео наголосив на важливості партнерства та спільної роботи країн із протидії загрозам миру та безпеки в регіоні, - повідомила речниця Держдепартаменту Гедер Науерт у Твіттері.
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Наразі Помпео перебуває із візитом у Саудівські Аравії, раніше написала Науерт.
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