Президент УЄФА: Фінал Ліги чемпіонів у Києві відбувся «без жодної помилки»

Президент УЄФА Александр Чеферін високо оиінив рівень провдення фіналу Ліги чемпіонів з футболу у Києві, зазначивши, що і в день фіналу у суботу, 26 травня, і в попередні дні перед матчем, українські організатори не припустилися жодної помилки. Головний європейський футбольний чиновник також висловив сподівання що половина фанів мадридського «реалу» та англійського «Ліверпуля»​, вражені гостинністю української столиці, напевно ще раз повернуться до Києва.

Наступного дня пісня фіналу, під час якого на «Олімпійському» стадіоні у Києві мадридський «Реал» з рахунком 3:1 переміг англійський «Ліверпуль», Александр Чеферін зустрівся з мером Києва Віталієм Кличком, який сказав, що Київ довів здатність успішно проводити заходити світового рівня.

Не було жодної помилки. Спасибі за все. Дякую за гостинність.

«Хотів би подякувати Києву та меру Віталія Кличку за відмінну організацію фінальних матчів Ліги чемпіонів. Не треба забувати, що це – найбільша спортивна подія світового рівня, яку нелегко організувати», – сказав президент УЄФА Чеферін, якого цитує прес-служба Київської мерії.

«І вчора, і в попередні дні не було жодної помилки. Спасибі за все. Дякую за гостинність. Я переконаний, принаймні половина вболівальників повернуться до Києва знову», – зазначив Чеферін.

«Сьогодні я можу сказати, що все відбулося дуже добре. Так, ми хвилювалися, адже подій подібного рівня в Києві, в Україні до цього не відбувалося. Але ми доклали всіх зусиль, ретельно готувалися, і ми впоралися», – наголосив Віталій Кличко.

Чеферін зі свого боку додав, що якщо місто змогло прийняти таку велику подію, як фінал Ліги Чемпіонів, воно зможе організувати будь-яку подію.

«Фінал Ліги чемпіонів – це найбільша подія, тому ви точно зможете», – сказав президент УЄФА.

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