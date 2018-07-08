З печери у Таїланді евакуювали перших дітей

Рятувальники у Таїланді почали місію з евакуації 12 хлопчиків та їх футбольного тренера з печери, де ті були заблоковані протягом більше двох тижнів.

Вже з'являються повідомлення про перших врятованих дітей. На сторінці Тайського флоту у Фейсбуці повідомляється, що з печери врятували четверо дітей. Агентство Reuters з посиланням на члена медичної команди рятувальної операції повідомляє, що шість хлопців вже вийшли з затопленої печери.

Влада заявила, що участь в операції беруть дайвери зі «всього світу, головним чином з Європи». Кожного хлопчика супроводжуватиме по двоє водолазів. Щоб вибратися з печери, треба пливти по довгих вузьких коридорах під водою.

Діти зникли 23 червня в провінції Таїланду Чіанг Рай після того, як печера, куди вони пішли на екскурсію, була частково затоплена зливою.

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6 липня, повертаючись після доставки у печеру кисневих балонів, загинув один із рятувальників – колишній «морський котик» Самарн Кунан.

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