На кордоні з Італією французькі прикордонники погано поводяться з мігрантами та їхніми дітьми

За повідомленням міжнародної конфедерації благодійних організацій Oxfam, французькі прикордонники погано поводяться з дітьми мігрантів, які намагаються прибути до Франції з території Італії. Дітей відсилають назад до Італії, всупереч французьким законам і вимогам Європейського Союзу.

«Деяким дітям навіть усувають підошви з взуття, перед тим як їх відіслати назад до Італії, сказав один працівник, згідно із щойно оприлюдненим звітом.

Поліція кричить на дітей, насміхається з них і каже їм: «ви ніколи не пройдете тут».

У деяких дітей відібрано мобільні телефони і усунуто з них SIM-картки. Вони втратили всі дані, які були в телефонах. Вони не можуть навіть подзвонити своїм батькам.

У п’ятницю, серед напруження між обома країнами з приводу мігрантів, відбувається зустріч президента Франції Еммануеля Макрона і нового прем’єр-міністра Італії Джузеппе Конте.

Цього тижня французький лідер критично висловивися про Італію з приводу того, що вона відіслала назад сотні мігрантів, які були на рятувальному судні, називаючи поведінку Італії «безвідповідальною». Новий міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні відповів, що це Франція повинна прийняти більше мігрантів, і що Макрон повинен перейти «від слів до дій».

Макрон заявив у четвер, що вже час вдатися до спільних дій і що він «ніколи не думав образати Італію».

Згідно із звітом Oxfam, в італійському містечку Вентимілья, що за сім кілометрів від французького кордону, і в його районі зібралося приблизно 16 500 мігрантів. Що четвертий мігрант – це неповнолітній без батьківської опіки.

У звіті також сказано, що у Вентимільї не врегульовано ситуацію з повернутими дітьми. «Після того, як вони вийшли з потяга, їх залишено напризволяще.

Дорослі і діти дуже часто повертаються пішки до Італії. Благодійна організація закликає Італію, Францію та інші країни Європейського Союзу спільно взяти на себе відповідальність за долю мігрантів, які шукають притулок в Європі, причому в першу чергу надати допомогу родинам.

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