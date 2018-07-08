На заході США вирують лісові пожежі, є загиблий

Декілька лісових пожеж вирують на заході США. Вогонь знищив сотні будинків, є загиблий. Тіло загиблого було знайдено в п'ятницю, його особа досі не встановлена, повідомляє San Fransisco Chronicle.

Особливо небезпечна ситуація на півдні Каліфорнії. У районі Санта-Барбари дві з половиню тисяч людей евакуйовані. У передмістях Сан-Дієго, всього за кілька годин, вогонь охопив сотні гектарів території.

Полум’я залишило за собою апокаліптичні пейзажі – згорілі будинки, машини, груди попелу. Суха спекотна погода та вітер розносять вогонь.