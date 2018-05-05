На Гаваях – найпотужніший за чотири десятиліття землетрус після виверження вулкана

Наступного дня після вибуху найактивнішого вулкана на Великому острові Гаваї одразу два потужні землетруси, в тому числі найсильніший за більш, ніж чотири десятиліття, стривожили місцевих мешканців посеред евакуації від потоків лави та токсичного газу, які загрожували їхнім будинкам, пише видання The Washington Post.

Перше виверження вулкана Кілауеа сталося в четвер, внаслідок чого фонтани лави виривалися з землі на східній стороні острова. Мешканцям було наказано тікати через загрозу пожеж та «надзвичайно високих рівнів небезпечного» сірчистого газу.

Після виверження острів трясло через регулярні проміжки часу, але особливо близько полудня п'ятниці: землетрус магнітудою 5,6 бала за шкалою Ріхтера вдарив південь вулкана об 11:30 ранку за місцевим часом, а приблизно через годину відбувся інший поштовх потужністю 6,9 бала, згідно з даними Геологічної служби США.

На відео, опублікованих у соціальних мережах, видно, як будинки трясуться, предмети падають до підлоги в супермаркетах, і хвилі утворюються в басейнах, коли землетрус магнітудою 6,9 бала вдаряє Великий острів.

За даними USGS, Кілауеа – наймолодший і найактивніший вулкан на Гаваях. Виверження вулкана відбулося через кілька годин після землетрусу потужністю 5,0 балів.

Геологи заявили, що поточні сейсмічні дії найбільше нагадують події, які спричинили виверження 1955 року, повідомляє гавайське видання. Це виверження тривало близько трьох місяців і залишило майже 4 000 акрів землі, вкритих лавою, повідомляє сайт новин.

Дивіться також: Олімпійська легенда Майкл Фелпс закликає зменшити споживання води