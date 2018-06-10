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В Каліфорнії та Колорадо ширяться лісові пожежі

Лісова пожежа в Дуранго, Колорадо. 7 червня 2018 року.

Лісові пожежі ширяться у штатах Колорадо та Каліфорнія в США.

У Колорадо мешканців понад 1,300 будинків було евакуйовано. Пожежники передбачають, що площа загоряння у найближчі дні збільшиться.

Цього року, через сильну посуху та поривчастий вітер, попереджають про більш ніж середню небезпеку пожеж у південно-західному регіоні США.

У 2017 у США зафіксовано близько до рекордної кількість лісових пожеж, у результаті яких вигоріло 4 мільйони гектарів території.

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Лісові пожежі у Каліфорнії. Стихія частково знищила виноробну столицю США. Відео
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Лісові пожежі у Каліфорнії. Стихія частково знищила виноробну столицю США. Відео

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