Трамп розкритикував Пелосі за відхилення його плану, покликаного припинити «шатдаун»

Президент США Дональд Трамп засудив спікера Палати представників Ненсі Пелосі в неділю за відхилення його пропозиції, яку він назвав компромісом для припинення рекордного 30-денного часткового закриття часткового уряду. Президент в суботу в заміну на фінансування встановлення сталевого бар'єру на кордоні з Мексикою пообіцяв сприяти прийняттю закону, який тимчасово дозволить захистити від депортації дітей нелегальних іммігрантів, відомих також як «мрійники», а також зі статусом тимчасового захисту.

"Ненсі Пелосі і деякі демократи відхилили мою пропозицію вчора ще до того, як я навіть встав, щоб говорити. Вони не бачать злочинів і наркотиків, вони бачать тільки (вибори) 2020 – на яких вони не переможуть. Краща економіка!" Трамп написав у Twitter, посилаючись на президентські вибори наступного року. "Вони повинні зробити правильний крок для країни і дозволяти людям повернутися до роботи".

Трамп захищав свою пропозицію надати захист від депортації 740 000 іммігрантам, які нелегально прибули до США дітьми. Консерватори розкритикували план Трампа, заявивши, що він представляє собою амністію порушників закону. Трамп написав у себе в Twitter : «Ні, амністія не є частиною моєї пропозиції .... Амністія буде використана тільки у рамках ширшої угоді, чи то про імміграцію, чи про щось інше…»

Віце-президент Майк Пенс в інтерв'ю Fox News Sunday сказав: «Це не є амністією. Тут немає шляху до громадянства…»