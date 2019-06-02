США готові до переговорів з Іраном - Помпео

Сполучені Штати готові провести переговори з Іраном, щоб послабити напругу між двома країнами, заявив у неділю держсекретар Майк Помпео.

"Ми готові вести розмову без будь-яких передумов. Ми готові сісти з ними за стіл переговорів", - сказав Помпео на прес-конференції в Швейцарії. Разом з тим, головний американський дипломат додав, що "американські зусилля, спрямовані на принципову зміну Ісламською Республікою своєї поведінки, продовжуватимуться".

Він сказав, що США "готові провести цю розмову, коли іранці доведуть, що вони хочуть вести себе як нормальна країна".

Водночас міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив в інтерв'ю мережі ABC News в суботу, що нові переговори з Вашингтоном "не є дуже ймовірними".

Заріф додав: «Розмови - це продовження процесу тиску ... це може працювати на ринку нерухомості. Але це не працює у відносинах з Іраном ".

Виступаючи на конференції в Швейцарії, Помпео також закликав Іран припинити збагачення урану та не переслідувати переробку плутонію. Він сказав, що Тегеран повинен також надати інформацію про всі військові аспекти своєї ядерної програми і назавжди відмовитись від такої роботи.