Трамп відмовився від планів проведення саміту G7 на своєму гольф-курорті в Маямі

Президент США Дональд Трамп відмовився від планів провести наступний саміт «Великої сімки» на своєму гольф-курорті в Маямі Trump National Doral, штат Флорида, які викликали гостру критику. Про це він повідомив в суботу ввечері в декількох твітах.

Він звинуватив ЗМІ і демократів в тому, що вони виступають проти ідеї проведення саміту в цьому місці.

«Я думав, що приношу дуже велике благо нашій країні, використовуючи Trump National Doral в Маямі для прийому лідерів "Великої сімки", - написав він. - Це велике, грандіозне місце площею кілька сотень акрів, поруч з Міжнародним аеропортом Маямі, з чудовими залами і кімнатами для зустрічей. У кожної делегації була б в розпорядженні своя власна будівля на 50-70 приміщень. Це б підійшло краще, ніж інші варіанти. Я оголосив, що готовий піти на це, не розраховуючи на якийсь прибуток чи, якщо на це дозволяє закон, при нульовій вартості для США. Але, як завжди, ворожі ЗМІ і їх партнери-демократи зійшли з розуму!»

Деякі однопартійці Трампа також засудили цей план.

Трамп написав, що тепер будуть розглядатися інші місця. В якості одного з них він назвав президентську резиденцію Кемп-Девід в Меріленді.