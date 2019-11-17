США і Південна Корея повідомили в неділю про відкладення спільних військових навчань

Міністр оборони США Марк Еспер заявив, що цей крок є «актом доброї волі» щодо Північної Кореї. «Я бачу в цьому сумлінні зусилля Сполучених Штатів і Республіки Корея щодо створення умов для світу, сприяння досягненню політичних домовленостей, які приведуть до денуклеаризації Корейського півострова. Спільна заява була зроблена в Бангкоку на конференції міністрів оборони країн Азії.

Незабаром після цього оголошення міністр оборони Японії виступив з різкими запереченнями. «Ніхто не може проявляти оптимізм відносно Північної Кореї, - заявив Таро Коно. - В цьому році Північна Корея провела декілька запусків, випустивши більше 20 ракет, включаючи нові види балістичних ракет, а також балістичну ракету, що запускається з підводного човна». Посол МЗС КНДР з особливих доручень Квон Чон Гин раніше в цьому місяці назвав спільні навчання «провокаційним і небезпечним діянням».

Після історичного саміту президента США Дональда Трампа з північнокорейським лідером Кім Чен Ином в Сінгапурі в червні 2018 року США призупиняли або зменшували масштаби спільних військових навчань для поліпшення атмосфери для переговорів по денуклеаризації.

В даний час в Південній Кореї дислоковано близько 28500 американських військовослужбовців.