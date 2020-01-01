Держсекретар США Майк Помпео переніс візит в Україну

Державний секретар США Майк Помпео відтермінував візит в Україну.

Про це повідомляє Державний департамент США.

"Держсекретар Помпео переніс свій візит в Україну, Білорусь, Казахстан, Узбекистан та Кіпр через необхідність Державного секретаря перебувати у Вашингтоні, щоб продовжити стежити за ситуацією в Іраку та забезпечити безпеку американців на Близькому Сході", - мовиться у заяві Держдепу від 1 січня.

"Візит Помпео буде знову запланований найближчим часом, він чекає з нетерпінням на цю подорож", - повідомляє Державний департамент США.

Раніше Держсекретар Помпео припустив, що може перенести планований візит до низки країн, серед них до України й Узбекистану, у звязку з нападом на американське посольство в Іраку.

«Я зроблю все можливе, щоб бути саме там, де треба, щоб забезпечити безпеку наших людей, працівників Державного департаменту, щоб американці були в безпеці на Близькому Сході. І якщо це означатиме, що мені доведеться дещо відкласти мою поїздку, то так я і зроблю», – сказав Майк Помпео 31 грудня в інтерв’ю телеканалу «Фокс ньюз».

Раніше Державний секретар США у рамках турне країнами Східної Європи та Центральної Азії планував відвідати також Україну, Білорусь, Казахстан, Узбекистан та Кіпр.

У порядку денному Майка Помпео були зустрічі з президентом України, главою МЗС та міністром оборони.

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