Хто програв, хто переміг від газової угоди України та Росії - розмірковують експерти у США

З 1 січня починає діяти нова угода про транзит газу між Україною та Росією. Документ підписаний на п’ять років з можливістю подальшої пролонгації ще на десять років.

У перший рік Росія зобов’язана прокачати не менше 65 мільярдів кубометрів газу, у наступні роки – мінімум 40 мільярдів кубометрів.

За умовами угоди, сторони відмовились від усіх взаємних претензій та дійшли згоди відкликати усі поточні позови. Голос Америки розпитав експертів, хто програв та хто переміг на переговорах у Відні.

Старший експерт Центру стратегічних та міжнародних досліджень Едвард Чау вважає, що обом сторонам переговорів вдалося зберегти обличчя перед європейськими партнерами.

«Як Росія, так і Україна, обоє уникнули поразки у цій грі. Європейці мають великі запаси газу, ціни на газ у світі дуже низькі. Єдині, хто б постраждав від зупинки поставок російського газу – це Росія та Україна. Росія виглядала б як ненадійний поставник газу, а Україна – ненадійна країна-транзитер. Світ би не цікавило, чия це провина, відповідальність би поклали на обидві сторони. Так що компроміс був необхідний і добре, що він був досягнутий до кінця року», - розповів в коментарі Голосу Америки Едвард Чао.

Утім Майк Карпентер з Інституту глобального розвитку та залучення віддає перевагу Україні на цих переговорах.

«Очевидно, це компроміс. Є речі, які Україна хотіла, але не отримала: як-то десятирічний контракт, а натомість п’ятирічний, чи то більші обсяги прокачки, особливо після першого року. Але альтернативою була така – якщо б був завершений Північний потік-2, угоди б взагалі могло не бути. Росія зупинила би прокачку газу через Україну. Так що в кінці кінців – це хороша новина», - розповів Карпентер.

За його словами, саме американські санкції викрутили руки Кремлю на переговорах з Україною про транзит газу.

«Єдина причина, чому Росія погодилась на контракт – санкції, які США застосували на Північний Потік-2. Без санкцій Росія б закінчила побудову трубопроводу. Через те, що майбутнє проекту тепер у повітрі, коли вони зможуть його завершити? Чи то у 2020, чи у 2021, чи навіть пізніше, Росія тепер зобов’язана працювати з Україною щодо поставок газу в Європу. Твердження росіян про те, що Росія та Китай можуть перенаправити свої потужності на Північний потік, щоб завершити його вже за кілька місяців, цілком нереалістичні. Так, вони можуть модернізувати російські та китайські судна для прокладання труб у Балтийському морі, але на це піде рік чи більше», - розповів президент інституту глобального розвитку імені Пенн-Байдена.

Тепер Київ має кількарічний перепочинок для проведення ґрунтовної продуманої реформи українського енергетичного сектора, - аналізує Едвард Чао.

«Фактично, Україна отримала час для того, що провести енергетичну реформу. Тепер в України з’явився час на те, щоб повністю лібералізувати енергетичний ринок. Уряд отримав час розробити енергетичну політику за стабільних умов у наступні п’ять років», - розповів Чао.

Критики укладеної угоди закидають, що українські переговорники піддались Кремлю, відмовившись від усіх фінансових претензій до «Газпрому». Карпентер з такою позицією не погоджується.

«Україна вже отримала три мільярда доларів від Росії по Стокгольмському арбітражу. Інші справи Україні було б важко виграти. Україні б довелось відстоювати свою позицію у різних юрисдикціях по всій Європі, знайти російські активи, накласти на них арешт та направити їх в Україну. Це було б дуже важко зробити. Тому відмова від тих претензій – це не погана стратегія», - каже Карпентер.

Він нагадує, що Україна не відмовилась від претензій на активи, які були незаконно захоплені Росією під час загарбання Криму. «Це дуже важливо, бо йдеться про значні суми, які Україна може отримати у судовому порядку», - додає експерт.

Досягнення угоди про транзит є не лише геополітичною перемогою України. Перш за все, це добра новина для українського споживача, - переконаний Майк Карпентер.

«Це значно знизить ціну на газ у найближчому майбутньому. Не можу сказати точно, але це може бути до 25%в. Ми бачили це кожного разу, коли досягалась подібна угода»,- розповів Карпентер.

Минулого року «Нафтогаз» отримав від «Газпрому» за транзит понад два з половиною мільярди доларів, це понад 2% ВВП України.

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