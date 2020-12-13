Напередодні голосування Колегії вибірників Президент Трамп продовжує заперечувати результати виборів

За день до того, як Колегія вибірників США збереться, щоб офіційно оголосити Джо Байдена новим президентом країни, Дональд Трамп продовжує заперечувати результати виборів, що відбулися 3 листопада.

«Це не кінець», - сказав президент Трамп в інтерв’ю на каналі Fox News в неділю. «Ми продовжуватимемо, ми будемо іти вперед. У нас є численні справи на місцях. Ми, як ви знаєте, у деяких штатах, які були обдурені і пограбовані. Ми перемогли у кожному з них. Ми перемогли в Пенсильванії, ми перемогли в Мічигані. Ми отримали значну перемогу в Джорджії», - додав президент.

У понеділок мають відбутися збори вибірників у столицях штатів, вони мають затвердити перемогу Джо Байдена.

Тисячі прихильників Трампа напередодні зібралися у Вашингтоні, щоб підтримати невдалі зусилля президента щодо перегляду його поразки на виборчих дільницях.

Президентські вибори в США не є завершеними до тих пір, поки не проголосують всі наділені конституційним мандатом вибірники від 50 штатів. Кількість вибірників від штату залежить від чисельності населення штату і від кількості законодавців, які направляються їм в Конгрес. Вибірники від кожного штату (за винятком двох штатів в країні) голосує відповідно до того, як проголосувало населення їх штату. За результатами сертифікації результатів голосування всіма штатами, в активі Байдена - 306 голосів вибірників - на 36 голосів більше, ніж це необхідно - тоді як в активі Трампа - 232. За відсутності затримки, яку може санкціонувати суд, вибірники, як очікується, в понеділок офіційно оголосять Байдена переможцем.

Федеральні суди і суди штатів раніше відкинули десятки позовів, поданих Трампом і його прихильниками в кількох штатах, в яких - з різним відривом - здобув перемогу Байден, щоб переглянути або анулювати результати голосування. У минулу п'ятницю Верховний суд відмовився розглядати позов штату Техас, що мав заклик оголосити недійсними результати виборів в чотирьох штатах. Трамп, однак, дав зрозуміти, що не змінив своїх позицій. «Ми тільки почали боротьбу», - написав він у «Твіттері» в суботу. «Я виграв вибори з великим відривом», - додав він пізніше. Трамп зробив ці заяви в момент, коли тисячі його прихильників зібралися у Вашингтоні, закликавши президента залишитися на посаді. Подібні акції пройшли в кількох штатах, де команда юристів Трампа безуспішно намагалася оскаржити перемогу Байдена.

Між прихильниками і противниками Трампа мали місце сутички. Як повідомив департамент поліції міста Вашингтон, чотири людини були госпіталізовані з ножовими пораненнями і двадцять три заарештовані.