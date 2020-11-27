Трамп далі не визнає поразки, але каже, що піде з посади, якщо за Байдена проголосує колегія вибірників

Президент США Дональд Трамп сказав, що він полишить Білий дім, якщо колегія вибірників офіційно затвердить обрання Джо Байдена.

Система президентських виборів у Сполучених Штатах передбачає, що переможцем кандидат, який збере найбільше вибірників з кожного із 50-ти штатів, а не той, який здобуває найбільше голосів виборців загалом в країні.

Колегія вибірників збереться 14 грудня, але її рішення вважають вже визначеним, оскільки результати голосування показують, що Джо Байден має 306 голосів вибірників, а Дональд Трамп - 232.

Звичайно я так зроблю. Звичайно зроблю. І ви це знаєте.

Термін нового президента США офіційно розпочнеться 20 січня.

У відповідь на запитання журналістів про готовність виїхати з резиденції глави держави після рішення Колегії вибірників Трамп сказав 26 листопада: «Звичайно я так зроблю. Звичайно зроблю. І ви це знаєте».

Але при цьому він знову відмовився визнати, що зазнав поразки на виборах і сказав, що це йому буде «важко зробити», через, як він висловився, «сфальсифікованість виборів».

Дональд Трамп у святковий День подяки вперше відповідав на запитання журналістів з часу виборів 3 листопада і знову говорив про фальсифікації, не подаючи конкретних доказів, зауважує агентство новин Reuters.

Попри постійні наголошування Трампа і деяких його соратників про несправедливість виборів, він під тиском закликів, зокрема з боку чільних однопартійців - республіканців, погодився цього тижня на офіційний початок приготувань до передачі влади майбутній президентській адміністрації Джо Байдена.

Тим часом правники і прибічники Трампа далі намагаються через суди оскаржувати результати виборів у ключових штатах, але у багатьох випадках ті оскарження вже відхилені.

Президент Трамп сказав у четвер, що він планує 5 грудня поїхати до штату Джорджія, де він зазнав поразки від Байдена, щоб агітувати там за республіканських кандидатів на виборах до Сенату.

Сенатські вибори в Джорджії визначать, чи збереже Республіканська партія свою більшість у верхній палаті Конгресу США.

«Я вважаю, що відсьогодні і до 20 січня ще буде відбуватися багато чого, багато речей», - сказав Дональд Трамп.

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