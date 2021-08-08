Американська профспілка вчителів закликає до обов’язкової вакцинації освітян

Вакцинація від COVID-19 повинна стати обов'язковою для американських вчителів, щоб захистити школярів, які занадто молоді для щеплень, заявила глава другого за величиною профспілки вчителів в країні в неділю, змінивши позицію з цього питання на тлі зростання захворюваності серед дітей.

«Обставини змінилися», - заявила президентка Американської федерації вчителів Ренді Вайнгартен, виступаючи в програмі «Зустріч з пресою» на каналі NBC.

«Мене обтяжує, що дітям до 12 років не можна робити щеплення. Я відчула необхідність виступити і сказати про це, як вимагає моя совість», - сказала вона.

Число госпіталізацій дітей з COVID-19 зростає по всій країні. Експерти в галузі охорони здоров'я пов'язують цю тенденцію зі схильністю штаму Дельта частіше заражати дітей, ніж початковий штам Альфа.

Згідно з Білим домом, майже 90 відсотків педагогів і персоналу вакциновані. Все більше приватних компаній і урядів штатів вводять обов'язкову вакцинацію проти COVID-19. Так, авіакомпанія United Airlines, м'ясопереробна компанія Tyson Foods і Microsoft вимагають від співробітників вакцинації, що, на думку експертів, не протирічить закону, але може викликати напруженість в організаціях, де діють профспілки.

Каліфорнія, Нью-Йорк і Вірджинія також вимагають вакцинації від всіх державних службовців, а Нью-Джерсі зажадала від деяких працівників охорони здоров'я пройти вакцинацію.

Президент найбільшої профспілки вчителів США, Національної асоціації працівників освіти, заявила New York Times днями, що будь-яка вимога обов'язкової вакцинації має обговорюватися на місцевому рівні.

Головний американський експерт з інфекційних захворювань доктор Ентоні Фаучі заявив, що вкрай важливо оточити дітей вакцинованими людьми в масках в школах і інших місцях, поки вакцини для них не будуть схвалені.

«Оточіть їх людьми, які можуть вакцинуватися, - вчителями, співробітниками шкіл. Зробіть їм щеплення. Захистить дітей щитом з вакцинованих людей », - сказав він в окремому інтерв'ю NBC, зазначивши, що дитячі лікарні заповнені пацієнтами з COVID-19.

Колишній Директор Адміністрації з контролю за харчами та ліками Скотт Готтліб сказав в програмі «Обличчям до нації» на каналі CBS, що не вимагати від дітей носіння масок після повернення восени в класи було б нерозсудливим. Крім того він закликав до використання масок N95, які є більш ефективними для захисту від штаму Дельта.

В матеріалі використані джерела Reuters

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