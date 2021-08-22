В Україні зустріли другий евакуаційний борт з Афганістану

Вранці 22 серпня у Києві приземлився евакуаційний літак з Афганістану. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, 83 пасажири, що були на борту, тепер у безпеці в Україні.

Як уточнив міністр, серед евакуйованих - громадяни України, журналісти Wall Street Journal і Радіо Свобода, які були в найбільшій небезпеці, діти, жінки, одна з них на восьмому місяці вагітності.

Кулеба наголосив: "Особливо був радий бачити одного з 12 українців, які застрягли на військовій базі під Кабулом. Саме з ним я говорив телефоном і обіцяв, що ми їх витягнемо. Усіх їх ми повернули додому. Саме про них росіяни розганяли фейк, що Україна їх кинула. Але ми дотрималися обіцянки, тому що своїх Україна не кидає".

Очільник МЗС повідомив також, що Україна продовжує працювати над наступним рейсом з Кабула.

Разом із главою української дипломатії, літак у міжнародному аеропорту "Бориспіль" зустрічав глава офісу президента Андрій Єрмак.

Як сказано у повідомленні офісу президента, серед 83 евакуйованих 31 - це українці.

"На батьківщину повернулися 12 українців з військової бази. Також були врятовані іноземні журналісти та громадські діячі, які попросили про допомогу", - повідомляє ОП.

Це вже другий український літак, який евакуював людей з Афганістану. Перший борт прибув в Україну в ніч з 15 на 16 серпня.

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